中村 中、活動20周年記念公演のキービジュアルを公開！

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「エロス(愛)」について語り合う宴席での記録であるプラトンの対話篇『饗宴』に因んで、根本 要(スターダスト☆レビュー)、一青窈、ドリアン・ロロブリジーダら中村 中と親交の深い豪華ゲストを招き、中村“エロス”中について語り合い、活動20周年を祝うコンサート『中村 中 20th Anniversary Concert Chapter 1 -饗宴-』のキービジュアルが公開。更に本公演に向けて中村 中からのコメントも公開された。

中村 中 20th

【中村 中コメント】

活動を始めた頃から長らく自分の生い立ちに翻弄されていたと思います。他者からの憶測や誤解や期待がそれに拍車をかけたとも思います。私の人生のテーマは抵抗かも知れませんし、飄々かも知れませんが、20年活動を続けて思うのは、それらの事を考えないでいられる時間が好きだという事です。私は自問自答しないでいられる瞬間を与えてくれる音楽を信用しています。苦しいか心地よいかを実感する間もなく没頭出来る状態というのでしょうか、実感が後からやってくるような時間がライヴにはあります。20年周年記念公演を開催出来る事が本当にありがたいです。きっとご来場される方も音楽を信用していて、似たような感覚でいてくださって、そういう方々に生かされてこれまでやって来れました。己の実態や実感など後回しに出来るくらい夢中になれる時間を共に過ごしましょう。

“誰もが「エロス(愛)」の実態を知らずして魅了されてしまう”というコンセプトを中村 中のモンタージュ写真で表現したのはアートディレクター・東學とフォトグラファー・渞 忠之。こちらのキービジュアルは4月6日(月)から都内の駅構内の広告や新宿歌舞伎町の大型ビジョンなどで展開される。 現在、沢田研二/渡辺大知によるW主演で上演中の話題のロック音楽劇『ガウディ×ガウディ』にてヒロインを好演。ミュージカル『えんとつ町のプペル』、映画『ブルーボーイ事件』、Netflix映画『This Is I』など話題作に出演するほか、4月11日(土)より上演される牧島 輝主演舞台『死神』に主題歌「愚人の流儀」を提供するなど、多岐に渡る活動の全てを血肉に変え進化し続ける中村 中はエンターテインメント界の逸材であり稀有な存在である。運命に抵抗し続けた魂の歌声と唯一無二のパフォーマンスに圧倒される公演となるだろう。

<公演概要>

タイトル:中村 中 20th Anniversary Concert Chapter 1 -饗宴-

ゲスト:根本 要(スターダスト☆レビュー)、一⻘窈、ドリアン・ロロブリジーダ

バンド:ハタヤテツヤ(Key)、大坂孝之介(Key)、真壁陽平(Gt)、鈴木正人(Ba)、椎野恭一(Dr)

日程 2026 年 6 月 19 日(金) 開場 17:45 開演 18:30

会場 東京国際フォーラム ホールC

料金:8,800 円(全席指定・税込) 一般発売 4月11日(土)12:00～

公式 HP: https://atarunakamura.com/

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