クラスター株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、青山学院大学（本 部所在地：東京都渋谷区、学長：稲積 宏誠）より委託を受け、メタバースプラットフォーム「cluste r」上に整備した「青山学院大学VRキャンパス」を、2026年4月1日（水）に一般公開します。青山学院 大学VRキャンパスは、正課科目の授業での活用を見据えて整備されたVRキャンパスであり、青山キャ ンパスと相模原キャンパスをバーチャル空間上でつなぐ新たな学びの環境です。一般公開後は、来訪者 がキャンパスの雰囲気に触れられる場として広く公開するとともに、青山スタンダード科目（全学共通 教育システム）での授業活用、オープンキャンパス、卒業生同士での交流活動などへの展開を予定して います。本取り組みは、青山学院大学が進めてきた中長期的な構想の流れを踏まえた、未来志向の教育 実践の一つです。

■公開の概要

青山学院大学VRキャンパスでは、青山キャンパスおよび相模原キャンパスの特徴的な空間を複数のワ ールドとして再現しています。 青山キャンパスでは「正門」「テラス」「ガウチャー記念礼拝堂」「ロータリー」、相模原キャンパス では「正門」「チャペル前」「ウェスレー・チャペル」「スクエア」「ガーデン」を公開します。 また、両キャンパスに共通する学修空間として、「教室」「ラーニングコモンズ」も整備しています。 一般来訪者は、再現されたキャンパス空間や代表的な建物の外観を見学することができ、一部施設とし て「ガウチャー記念礼拝堂」および「ウェスレー・チャペル」は内部も見学することができます。 各ワールドへのリンクは、別途公開する note 記事で案内します。

■本取り組みの特徴と教育的意義

https://note.com/aoyamagakuin_vr/n/n4912e223f9ab

本取り組みの特徴は、バーチャル空間上のキャンパス再現にとどまらず、青山学院大学における正課科 目の授業での活用を想定して整備されている点にあります。 2026年度前期には、青山スタンダード（全学共通教育システム）科目の一部において、本VRキャンパ スを活用した授業の開講を予定しています。 新規開講となる「デジタル社会と創造実践」では、青山キャンパスと相模原キャンパスの双方で同一時 限に授業を開講し、別々のキャンパスの教室で学ぶ学生同士が、同じワールド内で共に学びあう環境を 実現します。これにより、キャンパスを越えた学び合いと交流をより一層促進していきます。 授業実施にあたっては、本学がクラスター株式会社による授業運用支援システムを導入し、継続的な授 業実施を見据えた体制整備を進めています。 また、当該授業では、両キャンパスの履修者が1人1台の Meta Quest 3S を用いて受講することを想定し ており、VRならではの没入感を生かした授業も実施します。

■今後の活用予定

青山学院大学VRキャンパスは、今後、以下のような用途での活用を予定しています。 ・青山スタンダード科目をはじめとする正課科目の授業での活用 ・青山キャンパスと相模原キャンパスの学生が同じVR空間で学ぶ授業実践の推進 ・VRキャンパス内でのユーザー行動データを活用した授業改善や研究利用への展開の検討 ・VRキャンパスを活用したオープンキャンパスの開催 ・卒業生同士の交流の場としての活用 ・2026年度前期終了後、授業での取り組み共有などを目的としたイベントの開催

■利用環境

青山学院大学VRキャンパスのご利用には、clusterアプリをインストール可能なスマートフォン（iOS / Android）、PC、Mac が必要です。VRゴーグル（Meta Quest）やPCVR環境からもご利用いただけま す。

■青山学院大学コメント

青山学院大学VRキャンパスは、キャンパスの魅力を広く伝えるだけでなく、正課科目の授業での活 用を見据えた学修環境として整備を進めてきました。両キャンパスをつなぎ、学生同士が新たな形で学 び合い、交流する機会を広げていきたいと考えています。今後は、授業、海外研修等に向けた事前交流、オープンキャンパス、卒業生同士の交流などへの活用を進めるとともに、VRキャンパスにおける行 動データの活用可能性についても検討していきます。

■クラスター株式会社コメント

クラスター株式会社は、青山学院大学から受託したVRキャンパスの制作および授業実施に向けた運 用支援を通じて、本取り組みに関わることができたことを光栄に思います。今後も、教育現場で安定的 に活用できる環境づくりを技術面・運用面から支援し、青山学院大学における継続的な教育実践を支え てまいります。あわせて、大学において今後検討される行動データの活用や研究利用についても、必要 に応じて協力してまいります。

■関連情報 クラスター株式会社の教育への取り組み

https://www.educator.cluster.mu/

■アプリケーション「cluster」について clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラ ットフォームです。 ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dア セットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するため のシステムが揃っています。 ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケ ースを支えます。 clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。 ＜アプリケーション概要＞ 名 称：cluster 運 営：クラスター株式会社 価 格：無料

https://cluster.mu/downloads

■クラスター株式会社についてクラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョン に掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独 自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供してい ます。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォ ン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多 数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用と スケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。 また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化 などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の 進化を加速させています。 テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフ ラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

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