日本の医療美容市場：需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年3月に日本の医療美容市場に関する調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、製品タイプ別（皮膚美容機器、美容用インプラント、顔面美容機器、ボディコンツアリング機器、エネルギーデバイス、美容レーザー機器）、用途別（その他、乾癬および白斑、瘢痕、色素病変、再建、血管病変、タトゥー除去、ボディシェーピングおよびセルライト、乳房増強、顔および皮膚の若返り、アンチエイジングおよびしわ）、最終用途別（メディカルスパおよび美容センター、病院、皮膚科クリニック、美容センター）、流通チャネル別（小売、直接入札）に市場を分類し、市場分析、動向、機会、および2025年から2035年までの予測を提示するものであり、日本の医療美容市場に関する予測評価を提供する。また、本報告書は成長要因、市場機会、課題、脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本医療美容市場の概要
日本の医療美容市場は、高い安全性と精度を備えた低侵襲施術に重点を置き、外見の向上を目的とするものである。本市場には、ボツリヌストキシン注射、皮膚充填剤（ダーマルフィラー）、レーザー治療、皮膚若返りなどの施術が含まれ、専門クリニックや皮膚科センターを通じて提供されている。高齢化の進行、美容意識の高まり、そして自然で控えめな仕上がりへの志向が強い需要を牽引している。エネルギーベース機器を含む先進技術の導入も市場成長を支えている。厳格な規制基準により製品品質と患者安全が確保されている。東京や大阪といった都市部がサービス提供の中心となっている。さらに、男性の利用増加や医療ツーリズムの拡大も市場成長に寄与しており、日本はアジア太平洋地域の美容医療における重要市場となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本医療美容市場規模は2025年に12億2,530万米ドルに達したとされる。さらに、2035年末までに31億1,560万米ドルに達する収益が見込まれている。日本医療美容市場は、2025年から2035年の予測期間において、約10.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038395
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345158/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本医療美容市場の定性的分析によれば、低侵襲施術に対する需要の増加、美容機器技術の進展、高齢化およびアンチエイジング需要の拡大、技術革新と高い安全基準を背景として、日本医療美容市場規模は拡大すると見込まれる。日本医療美容市場における主要企業には、Fosun International Ltd、Evolus Inc、Candela Medical、Bausch Health Companies Inc、Cynosure、Lumenis、Revance Therapeutics Inc、AbbVie Inc、Shiseido Company Limitedなどが含まれる。
目次
● 日本医療美容市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本医療美容市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、最終用途別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本医療美容市場のセグメンテーション
● 製品タイプ別：
○ 皮膚美容機器、美容用インプラント、顔面美容機器、ボディコンツアリング機器、エネルギーデバイス、美容レーザー機器
日本医療美容市場の概要
日本の医療美容市場は、高い安全性と精度を備えた低侵襲施術に重点を置き、外見の向上を目的とするものである。本市場には、ボツリヌストキシン注射、皮膚充填剤（ダーマルフィラー）、レーザー治療、皮膚若返りなどの施術が含まれ、専門クリニックや皮膚科センターを通じて提供されている。高齢化の進行、美容意識の高まり、そして自然で控えめな仕上がりへの志向が強い需要を牽引している。エネルギーベース機器を含む先進技術の導入も市場成長を支えている。厳格な規制基準により製品品質と患者安全が確保されている。東京や大阪といった都市部がサービス提供の中心となっている。さらに、男性の利用増加や医療ツーリズムの拡大も市場成長に寄与しており、日本はアジア太平洋地域の美容医療における重要市場となっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本医療美容市場規模は2025年に12億2,530万米ドルに達したとされる。さらに、2035年末までに31億1,560万米ドルに達する収益が見込まれている。日本医療美容市場は、2025年から2035年の予測期間において、約10.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されている。
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Surveyreportsのアナリストによる日本医療美容市場の定性的分析によれば、低侵襲施術に対する需要の増加、美容機器技術の進展、高齢化およびアンチエイジング需要の拡大、技術革新と高い安全基準を背景として、日本医療美容市場規模は拡大すると見込まれる。日本医療美容市場における主要企業には、Fosun International Ltd、Evolus Inc、Candela Medical、Bausch Health Companies Inc、Cynosure、Lumenis、Revance Therapeutics Inc、AbbVie Inc、Shiseido Company Limitedなどが含まれる。
目次
● 日本医療美容市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 2035年までの日本医療美容市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、最終用途別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本医療美容市場のセグメンテーション
● 製品タイプ別：
○ 皮膚美容機器、美容用インプラント、顔面美容機器、ボディコンツアリング機器、エネルギーデバイス、美容レーザー機器