アジルサルタン錠10mg／20mg／40mg「サワイ」、アジルサルタンOD錠10mg／20mg／40mg「サワイ」−「用法及び用量」追加承認取得のお知らせ−

アジルサルタン錠10mg／20mg／40mg「サワイ」、アジルサルタンOD錠10mg／20mg／40mg「サワイ」−「用法及び用量」追加承認取得のお知らせ−