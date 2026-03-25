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アジルサルタン錠10mg／20mg／40mg「サワイ」、アジルサルタンOD錠10mg／20mg／40mg「サワイ」−「用法及び用量」追加承認取得のお知らせ−
当社のプレスリリースは、当社情報をステークホルダーの皆様へ公平かつ適切なタイミングでお知らせするために行っております。製品や疾病に関する情報が含まれる場合がありますが、 報道関係者や株主・投資家の皆さまへ情報提供を目的としたものであり、 広告やプロモーション、購入の推奨や顧客の誘因を目的とするものではございません。
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、3月25日、アジルサルタン錠10mg／20mg／40mg「サワイ」、アジルサルタンOD錠10mg／20mg／40mg「サワイ」につきまして、「用法及び用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。
用法及び用量（下線部分が変更内容）
〈製剤共通〉
〈成人〉
通常、成人にはアジルサルタンとして20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は40mgとする。
〈小児〉
通常、6歳以上の小児には、アジルサルタンとして体重50kg未満の場合は2.5mg、体重50kg以上の場合は5mgの1日1回経口投与から開始する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は体重50kg未満の場合は20mg、体重50kg以上の場合は40mgとする。
〈錠10mg／20mg、OD錠10mg／20mg〉
〈小児〉
通常、2歳以上6歳未満の小児には、アジルサルタンとして0.1mg/kg（最大2.5mg）の1日1回経口投与から開始する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は0.8mg/kg（最大20mg）とする。
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：木村元彦）は、3月25日、アジルサルタン錠10mg／20mg／40mg「サワイ」、アジルサルタンOD錠10mg／20mg／40mg「サワイ」につきまして、「用法及び用量」の追加承認を取得したことをお知らせいたします。
〈製剤共通〉
〈成人〉
通常、成人にはアジルサルタンとして20mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は40mgとする。
〈小児〉
通常、6歳以上の小児には、アジルサルタンとして体重50kg未満の場合は2.5mg、体重50kg以上の場合は5mgの1日1回経口投与から開始する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は体重50kg未満の場合は20mg、体重50kg以上の場合は40mgとする。
〈錠10mg／20mg、OD錠10mg／20mg〉
〈小児〉
通常、2歳以上6歳未満の小児には、アジルサルタンとして0.1mg/kg（最大2.5mg）の1日1回経口投与から開始する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減するが、1日最大投与量は0.8mg/kg（最大20mg）とする。
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp