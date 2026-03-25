SHEIN(シーイン)は、SHEIN Group( https://www.sheingroup.com/ )が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域(※2026年2月末時点)にてサービスを提供しています。





「SHEIN」は、支援を必要とする方々をサポートしたいという思いから、古着交換・寄付キャンペーン『#SHEIN Again』を2024年7月より継続して実施し、これまで第20弾まで開催しております。2026年1月から3月にかけて毎月開催し、3月開催時点で今年の総参加者数は1,147名、回収した古着の総回収数量は3,313点、総重量は1,600kg以上に達しました。ご参加いただいた皆さまに心より感謝申し上げます。回収した衣料品は、地域の提携先を通じてリサイクル業者に買い取られ、その収益はミャンマーおよびベトナムにおける支援活動に活用されます。





『#SHEIN Again』

特設サイト： https://jp.shein.com/campaigns/jpfurugi

※特設サイトは、2026年3月25日(水)より公開いたします。





また好評につき、4月も本キャンペーンの開催が決定いたしました。第21弾となる今回は、2026年4月1日(水)から2026年4月7日(火)までの期間、東京・原宿にあるショールーム「SHEIN TOKYO」にて開催いたします。本キャンペーンでは、SHEINでご購入いただき不要となった大人衣料品(最大3点まで)をお持ちいただいた場合、専用コーナーに用意された新しい洋服と交換することができます。さらに、SNSへご投稿いただいた方には、追加でもう1点アイテムがもらえるキャンペーンも実施いたします。

新生活が始まるこの季節、クローゼットの整理などで出てきた不要なSHEINの洋服をぜひお持ちいただき、支援を必要とする方々をサポートする取り組みにご協力いただけますと幸いです。









■『#SHEIN Again』

「SHEIN」でご購入いただき不要になった洋服を回収し、新しい洋服と交換する、古着交換・寄付キャンペーンです。2024年7月の開始以来、累計9,343名のお客様にご参加いただき、2026年3月時点で回収した古着の総重量は約8,800kgに達しました(※)。回収した衣料品は、地域の提携先を通じてリサイクル業者に買い取られ、その収益はミャンマーおよびベトナムにおける支援活動に活用されます。

(※)集計期間：2024年7月～2026年3月









■第18～20弾『#SHEIN Again』 実施結果(2026年1月～3月開催分)

開催時期・回数 ： 2026年1月～3月(計3回)

実施会場 ： SHEIN TOKYO

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目25-9

1・2F JMFビル神宮前03)

総参加人数 ： 1,147名

総回収数量 ： 3,313点

回収した古着の総重量： 1,600kg以上









■2026年4月1日(水)より、第21弾『#SHEIN Again』開催

この度、第21弾『#SHEIN Again』を2026年4月1日(水)～2026年4月7日(火)に開催いたします。参加にあたっては、応募ページ( https://jp.shein.com/campaigns/jpfurugi )から事前にお申し込みいただき、あわせてSHEIN公式LINEアカウント( https://page.line.me/142khvkx )を友だち追加してください。その後、「SHEIN TOKYO」へ古着をご持参いただき、店頭でキャンペーンにご参加いただきます。





本キャンペーンでは、SHEINでご購入いただき不要となった大人衣料品をお持ちいただいた場合に、代わりにお持ち帰りいただけるアイテム(洋服、シューズ、バッグなど)をご用意(期間中、お一人様1回限りのご参加、最大3点まで)しております。さらに、『#SHEINAgain』を付けてInstagramやXにご投稿いただくと、追加でもう1点のアイテムを交換でき、最大4点のアイテムをゲットすることができます(※1)。着なくなったSHEINの洋服を寄付し、新しい商品をゲットしてみませんか？

(※1)InstagramとXの両方に投稿いただいても、獲得できるのは1点のみとなります。









■第21弾『#SHEIN Again』 開催概要

開催期間 ： 2026年4月1日(水)～2026年4月7日(火)

営業時間 ： 11：00～19：00

実施会場 ： SHEIN TOKYO

(〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目25-9

1・2F JMFビル神宮前03)

回収対象 ： SHEINの大人衣料品 一部商品を除く(※2)

特設サイトURL： https://jp.shein.com/campaigns/jpfurugi





※特設サイトは、2026年3月25日(水)より公開いたします。

キャンペーンのご応募は2026年3月25日(水)～2026年4月7日(火)までです。





(※2)水着や肌着、および著しく破損・汚損している商品については、最終的にスタッフの判断により回収をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。





＜SHEIN TOKYOアクセス＞

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目25-9 1・2F JMFビル神宮前03

・東京メトロ副都心線/千代田線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩6分

・JR「原宿駅」徒歩10分









＜SHEIN TOKYOアクセス＞

■SHEINのご紹介

SHEINは、グローバルに展開するオンラインファッション＆ライフスタイルブランドです。オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。









■会社概要

会社名 ： ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

URL ： https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL ： https://www.sheingroup.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント ： https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金 ： 無料

アプリダウンロードURL ： https://shein.top/aky6icg

対応OS ： iOS/Android





ロゴ、および二次元コード