日本女子大学の文理横断異分野連携プロジェクト「たたら製鉄」イベントで10.5kgの鉄塊（ケラ）を抽出 ― 砂鉄採取から炉の設置、製錬までを学生たちが実践 ―

日本女子大学の文理横断異分野連携プロジェクト「たたら製鉄」イベントで10.5kgの鉄塊（ケラ）を抽出 ― 砂鉄採取から炉の設置、製錬までを学生たちが実践 ―