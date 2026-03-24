【FX複利 シミュレーション】あなたのトレードは“1億円に届く設計”になっていますか？複利計算で未来の資産推移を可視化するFX資金シミュレーション
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344193/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXトレードにおける資産成長を数値とグラフで可視化できる「FX複利 シミュレーション」を公開しました。本ツールは、初期資金・利回り・複利頻度・積立額を入力するだけで、未来の資産推移や複利効果を瞬時に算出できる資産成長シミュレーションです。トレードでは利益が出ているのに資金が思うように増えないという経験者トレーダーの課題に対し、複利計算によって資産成長の構造を可視化。トレード成果を長期資産へ変えるための合理的な資金管理と運用設計を支援します。
■「その運用、本当に1億円に届く設計になっていますか？」
FXトレードをしている多くの人が、次のような目標を持っています。
「資金を増やしたい」
「トレードで資産を築きたい」
「将来は大きな資産を作りたい」
しかし、ここで一つ重要な質問があります。
あなたのトレードは“資産を増やす設計”になっていますか？
多くのトレーダーは
・エントリー精度
・損益比率
・勝率
といったトレード技術には時間を使います。
しかし、
資産が将来どのように増えるのか
を具体的に計算している人は多くありません。
その結果、
トレードでは利益が出ているのに
資産が思ったほど増えない
という状況が生まれます。
この問題を解決するのが
FX複利 シミュレーション
です。
■資産成長は「複利」で決まる
投資の世界では、昔から次のような言葉があります。
「複利は人類最大の発明である」
複利とは、
利益を再投資することで
利益がさらに利益を生む仕組みです。
つまり
利益
↓
資金が増える
↓
次の利益が大きくなる
という資産成長の循環が生まれます。
この構造によって、資産の増え方は
直線ではなく曲線
になります。
最初は小さな変化でも、
時間が経つほど資産成長は加速していきます。
■月利5％のトレードは将来いくらになるのか
例えば次の条件を考えてみましょう。
初期資金
100万円
月利
5％
この条件で複利運用した場合、
1年後
約179万円
3年後
約574万円
5年後
約1146万円
10年後
約1億8000万円
になります。
つまり、
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FXトレードにおける資産成長を数値とグラフで可視化できる「FX複利 シミュレーション」を公開しました。本ツールは、初期資金・利回り・複利頻度・積立額を入力するだけで、未来の資産推移や複利効果を瞬時に算出できる資産成長シミュレーションです。トレードでは利益が出ているのに資金が思うように増えないという経験者トレーダーの課題に対し、複利計算によって資産成長の構造を可視化。トレード成果を長期資産へ変えるための合理的な資金管理と運用設計を支援します。
■「その運用、本当に1億円に届く設計になっていますか？」
FXトレードをしている多くの人が、次のような目標を持っています。
「資金を増やしたい」
「トレードで資産を築きたい」
「将来は大きな資産を作りたい」
しかし、ここで一つ重要な質問があります。
あなたのトレードは“資産を増やす設計”になっていますか？
多くのトレーダーは
・エントリー精度
・損益比率
・勝率
といったトレード技術には時間を使います。
しかし、
資産が将来どのように増えるのか
を具体的に計算している人は多くありません。
その結果、
トレードでは利益が出ているのに
資産が思ったほど増えない
という状況が生まれます。
この問題を解決するのが
FX複利 シミュレーション
です。
■資産成長は「複利」で決まる
投資の世界では、昔から次のような言葉があります。
「複利は人類最大の発明である」
複利とは、
利益を再投資することで
利益がさらに利益を生む仕組みです。
つまり
利益
↓
資金が増える
↓
次の利益が大きくなる
という資産成長の循環が生まれます。
この構造によって、資産の増え方は
直線ではなく曲線
になります。
最初は小さな変化でも、
時間が経つほど資産成長は加速していきます。
■月利5％のトレードは将来いくらになるのか
例えば次の条件を考えてみましょう。
初期資金
100万円
月利
5％
この条件で複利運用した場合、
1年後
約179万円
3年後
約574万円
5年後
約1146万円
10年後
約1億8000万円
になります。
つまり、