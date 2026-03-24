【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室が「【LLMOのコンテンツ施策】コンテンツLLMOとは？「クエリファンアウト型トピッククラスター」を解説」をYouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344912/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【LLMOのコンテンツ施策】コンテンツLLMOとは？「クエリファンアウト型トピッククラスター」を解説」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画
https://youtu.be/GWqkvfoUL3k
今回の動画は、LLMOのコンテンツ施策、コンテンツLLMOの
「クエリファンアウト型トピッククラスター」
について、わかりやすく解説しています。
この手法は、アドマノ株式会社が独自に開発し、「クエリファンアウト型トピッククラスター」として商標登録を届け出ている、日本初の企画・商品化されたコンテンツLLMOの考え方と商品です。
従来のSEOでは、キーワードを軸にピラーページと関連記事を内部リンクで束ねる「トピッククラスター」が主流でした。
しかし、生成AI時代ではそれだけでは不十分です。
AIは、ユーザーの1つの質問に対して、
「それは何か」
「なぜ重要か」
「他と何が違うのか」
「メリットは何か」
「リスクは何か」
「事例はあるか」
「費用感はどうか」
といった複数のサブクエリに分解し、並列的に情報を集め、統合して回答を生成しています。
このAIの思考プロセス＝クエリファンアウトを前提に、
問いのネットワーク全体を設計するのが「クエリファンアウト型トピッククラスター」です。
本動画では、以下のポイントを解説しています。
・従来のトピッククラスターと何が違うのか
・なぜこれからは「キーワード中心」ではなく「問い中心」の設計が重要なのか
・AIに理解されやすく、引用・推奨されやすい情報構造とは何か
・FAQ、比較ページ、事例ページ、用語集、一次情報がなぜ重要なのか
・ブランド共起、エンティティ、一貫した文脈設計がLLMOで効く理由
・SEO資産をAIO/LLMO時代向けにどう再設計すべきか
これからの時代は、
検索順位を上げるだけでなく、AIに理解され、比較され、推奨される構造をつくれるかが重要になります。
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
==========================================
0:00 オープニング
0:45 クエリファンアウト型トピッククラスターとは
1:48 従来のトピッククラスター
2:18 クエリファンアウト型トピッククラスター
2:30 クエリファンアウト
3:12 従来型トピッククラスターとの違い
4:48 LLMOの戦い方
6:03 LLMOコンテンツのコツ
8:08 企業がやるべきLLMO対策
9:30 まとめ
==========================================
◎クエリファンアウト型トピッククラスター
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sebGZKrGgddvqZwHRrAtMu1SWPXvC2cmCA-LlCtjufE/edit?gid=1478588678#gid=1478588678
◎無料SEO／LLMO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
↑貴社専用のクエリファンアウト型トピッククラスターとプロンプト作ります。
【関連動画】
■「AIが好む情報設計」クエリファンアウトとは？
https://youtu.be/utPZfyiiSxI
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、「【LLMOのコンテンツ施策】コンテンツLLMOとは？「クエリファンアウト型トピッククラスター」を解説」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
◎YOUTUBE動画
https://youtu.be/GWqkvfoUL3k
今回の動画は、LLMOのコンテンツ施策、コンテンツLLMOの
「クエリファンアウト型トピッククラスター」
について、わかりやすく解説しています。
この手法は、アドマノ株式会社が独自に開発し、「クエリファンアウト型トピッククラスター」として商標登録を届け出ている、日本初の企画・商品化されたコンテンツLLMOの考え方と商品です。
従来のSEOでは、キーワードを軸にピラーページと関連記事を内部リンクで束ねる「トピッククラスター」が主流でした。
しかし、生成AI時代ではそれだけでは不十分です。
AIは、ユーザーの1つの質問に対して、
「それは何か」
「なぜ重要か」
「他と何が違うのか」
「メリットは何か」
「リスクは何か」
「事例はあるか」
「費用感はどうか」
といった複数のサブクエリに分解し、並列的に情報を集め、統合して回答を生成しています。
このAIの思考プロセス＝クエリファンアウトを前提に、
問いのネットワーク全体を設計するのが「クエリファンアウト型トピッククラスター」です。
本動画では、以下のポイントを解説しています。
・従来のトピッククラスターと何が違うのか
・なぜこれからは「キーワード中心」ではなく「問い中心」の設計が重要なのか
・AIに理解されやすく、引用・推奨されやすい情報構造とは何か
・FAQ、比較ページ、事例ページ、用語集、一次情報がなぜ重要なのか
・ブランド共起、エンティティ、一貫した文脈設計がLLMOで効く理由
・SEO資産をAIO/LLMO時代向けにどう再設計すべきか
これからの時代は、
検索順位を上げるだけでなく、AIに理解され、比較され、推奨される構造をつくれるかが重要になります。
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
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0:00 オープニング
0:45 クエリファンアウト型トピッククラスターとは
1:48 従来のトピッククラスター
2:18 クエリファンアウト型トピッククラスター
2:30 クエリファンアウト
3:12 従来型トピッククラスターとの違い
4:48 LLMOの戦い方
6:03 LLMOコンテンツのコツ
8:08 企業がやるべきLLMO対策
9:30 まとめ
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◎クエリファンアウト型トピッククラスター
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sebGZKrGgddvqZwHRrAtMu1SWPXvC2cmCA-LlCtjufE/edit?gid=1478588678#gid=1478588678
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【関連動画】
■「AIが好む情報設計」クエリファンアウトとは？
https://youtu.be/utPZfyiiSxI
■構造化データ
● https://youtu.be/_n7Wokf_bqk
■エンティティSEO
● https://youtu.be/B4QgSlLMi38
■EEAT
・https://youtu.be/ChnqMJIJQgE