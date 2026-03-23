デジタル計器クラスター市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月17に「デジタル計器クラスター市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。デジタル計器クラスターに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
デジタル計器クラスター市場の概要
デジタル計器クラスター市場に関する当社の調査レポートによると、デジタル計器クラスター市場規模は 2035 年に約 205 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の デジタル計器クラスター市場規模は約 61 億米ドルとなっています。デジタル計器クラスターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、デジタル計器クラスターの市場シェア拡大は、コンプライアンス強化によるものであり、これがデジタル計器クラスターの需要を大きく押し上げる要因となっています。例えば、ヨーロッパ一般安全規則（EU）2019/2144は、先進運転支援フィードバック（インテリジェントスピードアシスタンス、ドライバー眠気/注意散漫警告など）を標準装備とし、車両のHMIを通して明確に表示することを義務付けることで、デジタル計器クラスターの普及を促進しています。ヨーロッパ委員会の法的概要と実施テンプレートは、ISA、DDAW、イベントデータレコーダー、アルコールインターロック、高度な注意散漫警告に関する承認文書を成文化し、ドライバーへの警告、アイコン、メッセージの表示方法を厳格化しています。これらの措置により、アナログクラスターでは大規模なサポートが難しいダッシュボード上のスペースとグラフィック動作が確保され、OEMは、モデルイヤーをまたいで規則が段階的に導入される中で、プログラム間の適合性と将来を見据えたテスト手順を満たすことができる、構成可能でソフトウェア更新可能なデジタルクラスターへと移行しています。
デジタル計器クラスターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/digital-instrument-cluster-market/109312
デジタル計器クラスターに関する市場調査によると、電動パワートレインの普及に伴い、ドライバー向けの高情報ディスプレイの重要性が高まっていることから、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。電気自動車（EV）やハイブリッド車の採用が広がるにつれ、デジタル計器クラスターの重要性は増しています。これは、電動車両において、従来の速度計と燃料計のみというシンプルなレイアウトでは不十分であり、ドライバーがより多岐にわたるリアルタイムの車両情報を監視する必要があるためです。米国エネルギー省の発表によれば、2023年におけるプラグイン車両の販売台数は、全小型車両販売台数の9.1%を占めました。これは2022年の6.8%から増加した数値であり、2023年の各月において、販売シェアは常に8%以上を維持していました。ヨーロッパに目を向けると、ヨーロッパ環境庁の報告によると、2024年には北欧諸国における新車登録台数の50%以上を電動パワートレイン搭載車が占めました。また、ドイツ、フランス、オランダの3カ国で、EU加盟27カ国およびEEA（ヨーロッパ経済領域）諸国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）の登録台数の約52%を占める結果となりました。さらに同庁は、2025年上半期における電動車両の普及ペースが、2024年の実績と比較してさらに加速していることにも言及しています。
デジタル計器クラスター市場の概要
デジタル計器クラスター市場に関する当社の調査レポートによると、デジタル計器クラスター市場規模は 2035 年に約 205 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の デジタル計器クラスター市場規模は約 61 億米ドルとなっています。デジタル計器クラスターに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、デジタル計器クラスターの市場シェア拡大は、コンプライアンス強化によるものであり、これがデジタル計器クラスターの需要を大きく押し上げる要因となっています。例えば、ヨーロッパ一般安全規則（EU）2019/2144は、先進運転支援フィードバック（インテリジェントスピードアシスタンス、ドライバー眠気/注意散漫警告など）を標準装備とし、車両のHMIを通して明確に表示することを義務付けることで、デジタル計器クラスターの普及を促進しています。ヨーロッパ委員会の法的概要と実施テンプレートは、ISA、DDAW、イベントデータレコーダー、アルコールインターロック、高度な注意散漫警告に関する承認文書を成文化し、ドライバーへの警告、アイコン、メッセージの表示方法を厳格化しています。これらの措置により、アナログクラスターでは大規模なサポートが難しいダッシュボード上のスペースとグラフィック動作が確保され、OEMは、モデルイヤーをまたいで規則が段階的に導入される中で、プログラム間の適合性と将来を見据えたテスト手順を満たすことができる、構成可能でソフトウェア更新可能なデジタルクラスターへと移行しています。
デジタル計器クラスターに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/digital-instrument-cluster-market/109312
デジタル計器クラスターに関する市場調査によると、電動パワートレインの普及に伴い、ドライバー向けの高情報ディスプレイの重要性が高まっていることから、同市場のシェアは今後拡大していくと予測されています。電気自動車（EV）やハイブリッド車の採用が広がるにつれ、デジタル計器クラスターの重要性は増しています。これは、電動車両において、従来の速度計と燃料計のみというシンプルなレイアウトでは不十分であり、ドライバーがより多岐にわたるリアルタイムの車両情報を監視する必要があるためです。米国エネルギー省の発表によれば、2023年におけるプラグイン車両の販売台数は、全小型車両販売台数の9.1%を占めました。これは2022年の6.8%から増加した数値であり、2023年の各月において、販売シェアは常に8%以上を維持していました。ヨーロッパに目を向けると、ヨーロッパ環境庁の報告によると、2024年には北欧諸国における新車登録台数の50%以上を電動パワートレイン搭載車が占めました。また、ドイツ、フランス、オランダの3カ国で、EU加盟27カ国およびEEA（ヨーロッパ経済領域）諸国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）の登録台数の約52%を占める結果となりました。さらに同庁は、2025年上半期における電動車両の普及ペースが、2024年の実績と比較してさらに加速していることにも言及しています。