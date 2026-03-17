レポートオーシャン株式会社プレスリリース : バイオテクノロジー機器市場、2035年までに358億9000万米ドル規模へ拡大予測｜CAGR 5.92％で研究開発需要が牽引
バイオテクノロジー機器市場は、2025年から2035年の間に201億9000万米ドルから358億9000万米ドルに成長することが予測されています。これに伴い、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）は5.92％に達すると見込まれています。この成長の主な原動力は、医療施設におけるポイントオブケア診断機器の採用増加と、ワクチン、医薬品、治療法、診断機器の開発ニーズの高まりです。これらは世界的なバイオテクノロジー機器市場を加速させ、今後の市場展開を大きく牽引すると予想されています。
ゲノム研究と次世代シーケンシングの進展
市場の成長を支える大きな要因の一つは、ゲノム研究の進展です。特に次世代シーケンシング（NGS）やリアルタイムPCR技術の発展は、DNAおよびRNAシーケンシングシステムの採用を大幅に加速させています。これにより、ゲノム解析に関連するツールや機器の需要が急増しています。特に、サーモフィッシャーのIon TorrentシーケンサーやイルミナのHiSeqおよびNovaSeqシリーズなどの高度な技術が、研究および臨床環境で広く採用されており、これが市場成長に貢献しています。加えて、企業の協力による共同研究の加速が、この分野の技術革新を後押ししています。
【 無料サンプル 】
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市場の制約と課題
バイオテクノロジー機器市場には、いくつかの課題も存在します。特に注目すべきは、技術の高コストです。次世代シーケンシング（NGS）や質量分析装置など、高度な技術に関連するバイオテクノロジー機器は初期投資が高額であり、特に小規模な研究機関や資源制約のある環境では、導入に難航する場合があります。このコストの問題が、特定の地域や施設での普及を妨げ、全体的な市場の成長に影響を与える可能性があります。
技術的進歩と市場機会
一方で、技術的進歩は市場に新たな成長機会を提供しています。特に、単一細胞解析技術は革命的な進展を遂げており、従来のバルク解析手法では捉えきれなかった細胞の異質性に関する深い洞察を提供しています。単一細胞RNAシーケンシング（scRNA-seq）などの技術が、がん研究や免疫学、神経科学などの分野で新たな可能性を切り開いています。これらの先進的な技術の採用は、バイオテクノロジー機器市場の成長を加速させ、研究者や製薬業界にとって重要な資産となりつつあります。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific
● Waters Corp.
● Shimadzu Corp.
● Danaher
● Agilent Technologies
● Bruker Corp.
● PerkinElmer
● Mettler Toledo
● Zeiss Group
● Bio-Rad Laboratories
● Illumina
● Eppendorf SE
● F. Hoffmann-La Roche AG
● Sartorius AG
● Avantor, Inc.
エンドユーザー別市場動向
エンドユーザー別市場では、診断検査室セグメントが最も急速に成長することが予測されています。このセグメントの成長は、バイオテクノロジー機器を活用して診断精度を高める重要な役割を果たしていることに起因しています。バイオテクノロジーの進歩により、診断の速度と精度が向上しており、これが診断検査室での高度な機器の需要を後押ししています。特に、迅速かつ正確な診断が求められる疾患において、バイオテクノロジー機器は今後ますます重要な役割を果たすでしょう。
ゲノム研究と次世代シーケンシングの進展
市場の成長を支える大きな要因の一つは、ゲノム研究の進展です。特に次世代シーケンシング（NGS）やリアルタイムPCR技術の発展は、DNAおよびRNAシーケンシングシステムの採用を大幅に加速させています。これにより、ゲノム解析に関連するツールや機器の需要が急増しています。特に、サーモフィッシャーのIon TorrentシーケンサーやイルミナのHiSeqおよびNovaSeqシリーズなどの高度な技術が、研究および臨床環境で広く採用されており、これが市場成長に貢献しています。加えて、企業の協力による共同研究の加速が、この分野の技術革新を後押ししています。
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市場の制約と課題
バイオテクノロジー機器市場には、いくつかの課題も存在します。特に注目すべきは、技術の高コストです。次世代シーケンシング（NGS）や質量分析装置など、高度な技術に関連するバイオテクノロジー機器は初期投資が高額であり、特に小規模な研究機関や資源制約のある環境では、導入に難航する場合があります。このコストの問題が、特定の地域や施設での普及を妨げ、全体的な市場の成長に影響を与える可能性があります。
技術的進歩と市場機会
一方で、技術的進歩は市場に新たな成長機会を提供しています。特に、単一細胞解析技術は革命的な進展を遂げており、従来のバルク解析手法では捉えきれなかった細胞の異質性に関する深い洞察を提供しています。単一細胞RNAシーケンシング（scRNA-seq）などの技術が、がん研究や免疫学、神経科学などの分野で新たな可能性を切り開いています。これらの先進的な技術の採用は、バイオテクノロジー機器市場の成長を加速させ、研究者や製薬業界にとって重要な資産となりつつあります。
主要企業のリスト：
● Thermo Fisher Scientific
● Waters Corp.
● Shimadzu Corp.
● Danaher
● Agilent Technologies
● Bruker Corp.
● PerkinElmer
● Mettler Toledo
● Zeiss Group
● Bio-Rad Laboratories
● Illumina
● Eppendorf SE
● F. Hoffmann-La Roche AG
● Sartorius AG
● Avantor, Inc.
エンドユーザー別市場動向
エンドユーザー別市場では、診断検査室セグメントが最も急速に成長することが予測されています。このセグメントの成長は、バイオテクノロジー機器を活用して診断精度を高める重要な役割を果たしていることに起因しています。バイオテクノロジーの進歩により、診断の速度と精度が向上しており、これが診断検査室での高度な機器の需要を後押ししています。特に、迅速かつ正確な診断が求められる疾患において、バイオテクノロジー機器は今後ますます重要な役割を果たすでしょう。