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【京進×コノセル】提携から1年半で大阪府内8校体制へ！京進が「個別指導 コノ塾」を大阪市内に2拠点新設
西田辺校（阿倍野区）3月3日、北田辺校（東住吉区）3月31日開校
京都・滋賀・愛知を中心に、学習塾を全国に展開する株式会社京進は、株式会社コノセル（本社：東京都新宿区）との共同運営によるハイブリッド型学習塾、「個別指導 コノ塾」の新規教室を、2026年3月に大阪市阿倍野区（西田辺校）と東住吉区（北田辺校）へ開校します。今回の出店により、2023年10月の業務提携以来、大阪府内での展開は計8校へと拡大します。
「個別指導 コノ塾」は、コノセル社の持つICTとAIを活用した高品質な学習メソッドと京進が長年培ってきた個別指導塾のノウハウを組み合わせた新しい学習体験を提供する場として、2023年10月に業務提携を行い、関西エリアで展開する個別指導塾です。
■ 「個別指導 コノ塾」が提供する新しい学習体験
「個別指導 コノ塾」は、従来の個別指導の良さにデジタル技術を掛け合わせた「ハイブリッド型」の学習スタイルを特徴としています。
全学力帯で約9割の生徒が成績アップ：
独自アプリとAIを活用した高品質な学習メソッドにより、定期テストの得点を引き上げます
5教科定額制の安心設計：公立高校入試に不可欠な5科目の指導を、月額固定（中学生 26,400円（税込）〜）で提供。追加費用の不安なく、トータルな受験対策が可能
手厚いコーチング指導：
京進が長年培ってきた「ひとりひとりを大切にする」指導ノウハウと、詳細な学習データを融合。教室長が生徒のやる気を引き出し、日々の学習習慣までフォロー
京進は、子どもたちひとりひとりの夢の実現のため、ご家庭と地域に寄り添ったサービスの提供とともに教育環境の充実を図ってまいります。
【新規校 概要】
＜個別指導コノ塾 西田辺校＞
■開校日：2026年3月3日（水）
■住所：545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-12-15 4F
■営業時間：火〜金 14:00〜21:30 ／ 土 13:00〜18:30 （日月は休校）
■アクセス：JR阪和線「鶴ヶ丘駅」徒歩3分、大阪メトロ・御堂筋線「西田辺駅」徒歩6分
■教室ページ：https://conojuku.co/centers/121
＜個別指導コノ塾 北田辺校＞
■開校日：2026年3月31日（火）
■住所：546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1-8-23三杉ビル北田辺 4F
■営業時間：火〜金 14:00〜21:30 ／ 土 13:00〜18:30 （日月は休校）
■アクセス：近鉄南大阪線「北田辺駅」徒歩1分
■教室ページ：https://conojuku.co/centers/122
※両校とも「大阪市塾代助成事業」に参画しています
【個別指導 コノ塾 概要】 https://conojuku.co/
「個別指導コノ塾」は公立高校を目指す生徒に5科目の個別指導を小学5・6年生 月額17,600円（税込）中学生 月額26,400円（税込）〜の定額制で提供する個別指導塾で、東京、神奈川、埼玉、大阪で教室を展開しています。独自アプリなどのデジタル技術による高品質な授業と、生徒ひとりひとりの詳細な学習データを活用した教室長による手厚いコーチング型の指導の融合により、多くの合格実績をあげています。
【コノセル株式会社】
本社：東京都新宿区西新宿 1-4-11 全研プラザビル SPACES 新宿
創業：2020年1月
代表者：田辺理
事業内容：ハイブリッド学習塾「個別指導 コノ塾」の運営、アプリ・教材の企画開発
ホームページ：https://conocer.co/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
個別指導コノ塾
https://conojuku.co/
コノセル株式会社
https://conocer.co/
京都・滋賀・愛知を中心に、学習塾を全国に展開する株式会社京進は、株式会社コノセル（本社：東京都新宿区）との共同運営によるハイブリッド型学習塾、「個別指導 コノ塾」の新規教室を、2026年3月に大阪市阿倍野区（西田辺校）と東住吉区（北田辺校）へ開校します。今回の出店により、2023年10月の業務提携以来、大阪府内での展開は計8校へと拡大します。
■ 「個別指導 コノ塾」が提供する新しい学習体験
「個別指導 コノ塾」は、従来の個別指導の良さにデジタル技術を掛け合わせた「ハイブリッド型」の学習スタイルを特徴としています。
全学力帯で約9割の生徒が成績アップ：
独自アプリとAIを活用した高品質な学習メソッドにより、定期テストの得点を引き上げます
5教科定額制の安心設計：公立高校入試に不可欠な5科目の指導を、月額固定（中学生 26,400円（税込）〜）で提供。追加費用の不安なく、トータルな受験対策が可能
手厚いコーチング指導：
京進が長年培ってきた「ひとりひとりを大切にする」指導ノウハウと、詳細な学習データを融合。教室長が生徒のやる気を引き出し、日々の学習習慣までフォロー
京進は、子どもたちひとりひとりの夢の実現のため、ご家庭と地域に寄り添ったサービスの提供とともに教育環境の充実を図ってまいります。
【新規校 概要】
＜個別指導コノ塾 西田辺校＞
■開校日：2026年3月3日（水）
■住所：545-0014 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-12-15 4F
■営業時間：火〜金 14:00〜21:30 ／ 土 13:00〜18:30 （日月は休校）
■アクセス：JR阪和線「鶴ヶ丘駅」徒歩3分、大阪メトロ・御堂筋線「西田辺駅」徒歩6分
■教室ページ：https://conojuku.co/centers/121
＜個別指導コノ塾 北田辺校＞
■開校日：2026年3月31日（火）
■住所：546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1-8-23三杉ビル北田辺 4F
■営業時間：火〜金 14:00〜21:30 ／ 土 13:00〜18:30 （日月は休校）
■アクセス：近鉄南大阪線「北田辺駅」徒歩1分
■教室ページ：https://conojuku.co/centers/122
※両校とも「大阪市塾代助成事業」に参画しています
【個別指導 コノ塾 概要】 https://conojuku.co/
「個別指導コノ塾」は公立高校を目指す生徒に5科目の個別指導を小学5・6年生 月額17,600円（税込）中学生 月額26,400円（税込）〜の定額制で提供する個別指導塾で、東京、神奈川、埼玉、大阪で教室を展開しています。独自アプリなどのデジタル技術による高品質な授業と、生徒ひとりひとりの詳細な学習データを活用した教室長による手厚いコーチング型の指導の融合により、多くの合格実績をあげています。
【コノセル株式会社】
本社：東京都新宿区西新宿 1-4-11 全研プラザビル SPACES 新宿
創業：2020年1月
代表者：田辺理
事業内容：ハイブリッド学習塾「個別指導 コノ塾」の運営、アプリ・教材の企画開発
ホームページ：https://conocer.co/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
個別指導コノ塾
https://conojuku.co/
コノセル株式会社
https://conocer.co/