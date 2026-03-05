はちのす制作 BtoB向け業界調査を中心とした一次データ活用型マーケティング支援会社としての思想を発信する音声番組「マーケの一杯」を開始
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、音声番組「マーケの一杯｜SEO・広告・AIニュースを構造から読み解く（ https://open.spotify.com/show/4wzXl788olkEkAvoWYUAhp?si=58ca6778e82544c5）」
を開始いたしました。
マーケの一杯は、BtoB向け業界調査を中心とした一次データ活用型マーケティング支援会社としての取り組みを強化し、その思想発信の一環として代表取締役 小林和司が発信する公式Spotifyチャンネルです。
■ 番組開始の背景
生成AI検索や広告アルゴリズムの高度化により、
マーケティングは「順位最適化」から「構造最適化」へと移行しています。
企業に求められるのは、
流通している情報を追うことではなく、
一次データをもとに構造的に判断する力です。
その思想を継続的に発信する場として、
音声番組「マーケの一杯」を開始しました。
■ 番組概要
「マーケの一杯」は、SEO・広告・AIに関する最新ニュースを毎日10分で構造から整理する番組です。
単なるニュース解説ではなく、
・なぜその変化が起きているのか
・どの企業が影響を受けるのか
・何を意思決定すべきか
まで踏み込みます。
今後は、当社が実施するBtoB向け業界調査の一次データや分析結果も発信予定です。
■ 今後の展開
株式会社はちのす制作は、
BtoB向け業界調査を継続的に実施し、
一次データを活用したホワイトペーパー・音声配信・コンテンツ発信を強化してまいります。
当社は今後も、一次データ活用型マーケティング支援会社として、企業の意思決定を支援してまいります。
マーケの一杯は以下よりご覧ください。
URL：https://open.spotify.com/show/4wzXl788olkEkAvoWYUAhp?si=58ca6778e82544c5
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１－２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
