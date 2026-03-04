こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
海外の売り場を参考にスタイリッシュなデザインで新登場！新TV-CM「お〜いお茶 LEMON GREEN 合うわけ・・・合った」篇を、3月9日（月）より放映開始
発売1年で累計500万ケースを記録！ 〜大谷翔平選手特注の巨大レモンクッションでくつろぎながら、レモン×緑茶の意外な組み合わせに「合うわけ…合った！」と驚く自然なリアクションに注目！〜
株式会社伊藤園（社長：本庄大介、本社：東京都渋谷区）は、世界No.1の無糖緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」（※1）が展開する「お〜いお茶 PURE」シリーズの中でも、レモン×緑茶という新しい味わいで支持を集める「お〜いお茶 LEMON GREEN」をリニューアルするとともに、新TV-CM「お〜いお茶 LEMON GREEN 合うわけ・・・合った」篇を3月9日（月）より放映開始します。
「お〜いお茶 PURE」シリーズは、2025年3月の展開開始から約1年で販売数量500万ケースを突破し（※2）、緑茶の新しい楽しみ方として着実に支持を広げています。今回、その中でも象徴的な存在である「お〜いお茶 LEMON GREEN」を中心に、海外の売り場を参考にスタイリッシュなパッケージデザインへと進化させるとともに、その世界観を描く爽やかな水色のシャツを羽織った大谷翔平選手とともに、全国の店頭などで展開してまいります。大谷選手も驚く、レモン×緑茶の意外な組み合わせをお楽しみください。
緑茶×レモンの「お〜いお茶 LEMON GREEN」が爽快感のあるパッケージにリニューアル！
当社は“お茶の常識、すてましょう。”を合言葉に、お茶の新しい楽しみ方を提案する「お〜いお茶 PURE」シリーズを、2025年3月より展開しています。本シリーズは、開発にあたって海外市場の動向を基に「後味のすっきりさ」「爽やかな香り」を楽しめる味わいを製品のベースとして設計し、発売1年という短期間で販売数量500万ケースを突破するなど、新しい緑茶の選択肢として着実に支持を広げてきました。特に「お〜いお茶 LEMON GREEN」は、男性ユーザーが多くを占める緑茶市場の中でも女性ユーザーにご購入いただくなど（※3）、「お茶」の間口を広げる存在としてけん引しています。そして今回、より緑茶飲料を新しく感じていただきたい想いから、海外の売り場を参考に、スタイリッシュなデザインへと生まれ変わります。
大谷翔平選手が特注巨大レモンクッションで“リラックスしながら味わう瞬間”を描く新TV-CMを公開！レモン×緑茶の意外な組み合わせに「合うわけ…合った！」と驚く自然なリアクションに注目！
新TV-CMでは、本シリーズの合い言葉である「お茶の常識、すてましょう。」を軸に、大谷選手特注で作られたレモンクッションでくつろぐ大谷翔平選手の様子からスタート。リラックスをしながらも、「何事も、やってみなくちゃわからない」という挑戦を続ける大谷翔平選手らしい一言で、一見意外に思えるレモン×緑茶の組み合わせに挑戦。飲んでみて「合うわけ・・・合った」という発見とその魅力を表現します。レモンをモチーフにしたクッションに身をゆだね、リラックスした表情で「お〜いお茶 LEMON GREEN」を味わう大谷選手の姿を描きます。ラストカットでは、ビーズクッションから立ち上がる際に柔らかすぎてよろけてしまうチャーミングな一瞬をそのまま採用。メイキングで見せた自然な動きを活かし、大谷選手の親しみやすい一面も描いています。
TV-CM概要
タイトル：「お〜いお茶 LEMON GREEN 合うわけ・・・合った」篇
放映開始：2026年3月9日（月）
放映エリア：全国
URL：https://youtu.be/h6ghYD-iNJ0
TV-CM構成
大谷選手特注で作られたレモンクッションに身をゆだね、くつろぐ大谷翔平選手の様子からスタート。晴れ渡る空のもと、開放的で心地よいLAの屋上というロケーションで製品の世界観を表現。レモン×緑茶の意外な組み合わせに「何事もやってみなくちゃわからない」と挑戦する大谷翔平選手らしい一言。
一口飲み、レモン×緑茶の意外な組み合わせに、「合うわけ…合った。」と驚きの表情。そのインパクトを最大化するため、カメラが引いていくズームアウトの演出を取り入れています。大谷選手が「LEMON GREEN」を手に取り、その意外な味わいを確かめる様子を通して、意外性の中にある新たな魅力を伝えます。爽やかな色合いのパッケージと青空のコントラストが、より一層レモンのフレッシュ感を際立たせます。
≪製品特長・概要≫
「お〜いお茶 LEMON GREEN」
レモンの爽やかな香りとお茶のまろやかなあまみが特長のフレーバー緑茶飲料です（無果汁）。心地よい爽やかなレモンの香りと相性の良い茶葉を選定し、じっくりと抽出することで苦みや渋みを抑えながらお茶のあまみを引き出しました。レモン香る爽快な緑茶をお楽しみください。
製品名：「お〜いお茶 LEMON GREEN」
品名：レモン緑茶（清涼飲料水）
容量・容器：600mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：216円（200円）
発売日：3月9日（月）
販売地域：全国
≪3月9日（月）にリニューアル展開する「お〜いお茶 PURE」シリーズ各種≫
製品名：「お〜いお茶 PURE GREEN」
品名：緑茶（清涼飲料水）
容量・容器：２Lペットボトル / 600mlペットボトル
希望小売価格税込（税別）：496円（460円）/ 216円（200円）
発売日：3月9日（月）
販売地域：全国
製品名：「さらさらとける BOTTLE de STICKS お〜いお茶 LEMON GREEN」
品名：緑茶（インスタント緑茶）
内容量：12.5g（2.5g×5本）
希望小売価格 税込（税別）：378円（350円）、1本販売の場合 75円（70円）
発売日：3月16日（月）
販売地域：全国
大谷翔平選手プロフィール
1994年、岩手県生まれ。身長193cm、体重102kg、右投げ・左打ち。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」を確立し、2016年にはパ・リーグMVPに輝きチームを日本一へ導く。2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団し、ア・リーグ新人王を受賞。2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPを受賞。2023年には2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成に加え、日本人として初となるア・リーグ本塁打王を獲得するなど、歴史的なシーズンを送り、史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPに輝いた。2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB初の「50本塁打、50盗塁」を達成、2年連続2つのリーグでの本塁打王と打点王を獲得し、MLB史上初となる2年連続3度目の満票でのシーズンMVPを受賞した。2025年、投手復帰を果たし本格的な二刀流が完全復活。自己最多の55本塁打を記録し、３年連続・４度目の満票でア・リーグMVPを受賞など、輝かしい活躍を収めた。今後の更なる活躍から目が離せない。
世界No.1の緑茶飲料ブランド「お〜いお茶」
お茶は、人と人をつなぐコミュニケーションツールとして私たちの生活に浸透しており、日常茶飯と言われるように馴染み深い飲み物です。当社が展開する「お〜いお茶」ブランドは、その前身の製品である世界初の緑茶飲料「缶入り煎茶」を1985年に発売して以降、時代と共に変化する飲み方に合わせて進化させる技術力と、茶産地育成事業を例にした取組みによる高品質な原料（茶葉）の調達力が土台となって成長を続けています。海外においても「お〜いお茶」の価値が評価され、北米や東南アジアなどで着実にご愛飲いただくお客様（ファン）が増えており、2025年10月現在50を超える国や地域で販売しています。
（※1）ギネス世界記録™認定 記録名「最大の無糖緑茶飲料ブランド（最新年間売上）」・正式英語記録名：Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current・記録対象ブランド：「お〜いお茶」ブランド（「お〜いお茶」ほうじ茶製品を除く）・対象年度：2024年1月〜12月
（※2）2026年2月末時点
（※3）インテージSCI 性年代別構成比（金額ベース）緑茶カテゴリー全体に対する「お〜いお茶 PURE」シリーズの性年代別構成比の割合
