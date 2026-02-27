積水ハウス、生態系に配慮した造園緑化事業「５本の樹」計画25周年 お客様と育んだ “庭から始まるネイチャー・ポジティブ”の取り組み累積植栽本数は2,143万本に





“「わが家」を世界一幸せな場所にする”



私たちはこのグローバルビジョンを実現していく象徴として、新たに「5本の樹」計画のロゴを制作しました。このロゴには、木を植えるという行為が本来もつ“幸せを広げる力”を表現しています。木を植えることは、鳥や昆虫などの生きものにとって幸せな行為であり、地域社会にとっても、国にとっても、そして地球全体にとっても幸せをもたらします。その積み重ねは、やがてそこで暮らす人々の幸せへと巡り返っていきます。



人、自然、地域がともに幸せになる未来へ。このロゴは、そんな願いと決意を込めた私たちのメッセージです。



■生物多様性の定量評価



積水ハウスは、2019年から琉球大学理学部久保田研究室・株式会社シンク・ネイチャーとの共同検証によって、このネットワーク型の緑化が、都市の生物多様性にどの程度貢献できているかの定量評価を進めてきました。



久保田教授が立ち上げた株式会社シンク・ネイチャーが管理運営する「日本の生物多様性地図化プロジェクト：J-BMP*3」を基に、積水ハウス「5本の樹」計画の20年間で植栽した樹木本数・樹種・位置情報の蓄積データを分析し、生物多様性保全や再生に関する定量的な実効性評価を実現しました。



▼詳細についてはこちら：



https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2021/20211126/



*1 2026年1月31日時点



*2 「５本の樹」計画によるウェルビーイング向上：



https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2024/20240709/



*3 「日本の生物多様性地図化プロジェクト（J-BMP）」：



https://biodiversity-map.thinknature-japan.com