作り手の思いに触れるファッションイベント「GUNMA FASHION MARKET」を3月7日・8日に開催します。群馬県を代表する、ローカル×クリエイティブなファッションブランド 全16社 が一堂に集結します。さらに、県外産地を代表するブランドも多数出展します。Gメッセ群馬を会場に“選ぶ楽しさ・出会う楽しさ”が詰まったマーケットとなっております。会場では、作り手と直接会話を楽しみながら、それぞれのアイテムに込められた背景や想いに触れ、こだわりの一品をお選びいただけます。また、どなたでも参加できるワークショップやカフェエリアもご用意しており、ゆったりとお買い物をお楽しみいただけます。産地に根ざした“新しいファッションの楽しみ方”を、ぜひ会場で体感してください。

「GUNMA FASHION MARKET」とは

国内屈指の繊維産地として知られている群馬県では、老舗工場によるファクトリーブランドの立ち上げや、繊維企業と協業するため県外からクリエイターが移住してくるなど、様々な新しい動きが始まっています。こうした動きが見られる中、群馬県発のファッションブランドを一堂に集めたイベントを開催し、繊維産業をはじめとした地場産業の先進的な取組や魅力を多くの方に知っていただくことを目的としています。

本イベントは、昨年に引き続き2回目の開催となります。今回も群馬県内を拠点に活動する魅力的なブランドが集結し、作り手のこだわりや、産地の特徴、アイテムに込めた思いを、作り手と直接接しながら楽しんでいただける内容となっております。また、県外産地を代表するブランドも多数出展し、産地ごとの生産背景や特徴を比較しながら、その違いを体感していただけます。イベントを通じて、より多くの皆様に群馬県の繊維産業が持つ新たな魅力をお届けいたします。

開催概要

開催日時

令和8年3月7日(土)10時～18時令和8年3月8日(日)10時～17時

会場

Ｇメッセ群馬 2階メインホール（群馬県高崎市岩押町12－24）

入場料

無料

主催

群馬県

その他

公式ホームページとInstagramで出展者や特別企画の情報を随時発信しています。

ホームページ：https://fashion-market.pref.gunma.jp/Instagram：https://www.instagram.com/gunma_fashion_market

その他の詳細はチラシをご覧ください。チラシはこちらよりダウンロードいただけます。

出展ブランド

○県内ブランド(16社)

https://newscast.jp/attachments/TXk7KQTfUixXFQNGjVHT.pdf

Ay/104collectiom/ezu/SG BASE/embland/桐染 KIRISEN/KIRYU ALOHA/SAKASO/SILKKI Sawtooth Roof/to touch/トリプル・オゥ/PRIRET/masoom/MiKMoK/usine

○県外ブランド(5社)

illbe (東京都) /うなぎの寝床 (福岡県) /Cornier (愛知県) /HUIS (静岡県）/HOLOMARKET (京都府)

お問い合わせ先

■所属名：群馬県産業経済部地域企業支援課ものづくりイノベーション室地場産業係■FAX：027-223-7875■電話：027-226-3358■所在地：群馬県前橋市大手町1-1-1■E-mail：jibasan@pref.gunma.lg.jp■公式HP：https://fashion-market.pref.gunma.jp/