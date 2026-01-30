｢明星 チャルメラ｣ と まつや ｢とり野菜みそ｣ コラボ商品の売上の一部を能登半島地震災害義援金として寄付

｢明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」シリーズの売り上げの一部を、令和6年能登半島地震に係る災害義援金として寄付

2026年1月29日(木)石川県庁にて、義援金目録の寄託式を実施

2024年1月に発生した令和6年能登半島地震により被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップめん｢明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」と｢(同) とり野菜みそピリ辛ラーメン」を、2026年1月19日(月) に全国で発売しました。本商品は、石川県で定番の鍋用のみそである、株式会社まつや (社長:佐田啓子) の ｢とり野菜みそ」シリーズとのコラボレーション商品として発売したもので、昨年に引き続き、売り上げの一部を2社合同で令和6年能登半島地震に係る災害義援金として石川県に寄付いたしました。

(左から) 明星食品株式会社 中部支店・次長 川村浩一、同支店長 丹治憲市、石川県出納室 松本隆子出納室長、株式会社まつや 佐田啓子社長

なお、寄託式は2026年1月29日(木) に石川県庁にて実施。株式会社まつや 佐田啓子社長と、当社中部支店・支店長 丹治憲市、同次長 川村浩一が、石川県出納室 松本隆子出納室長と面会し、義援金目録を寄託いたしました。

(左から) 明星食品株式会社 マーケティング部第二グループ 松川賢一ブランドマネージャー、丹治、川村、株式会社まつや 佐田啓子社長、石川県 馳浩知事、明星食品株式会社 取締役 木所敬雄マーケティング本部長

※馳知事には写真撮影にご参加いただきました。

能登半島地震の発生から2年が経過しましたが、被災地では今なお復旧・復興や生活再建に向けた取り組みが続いています。該当商品の購入を通して義援金にご賛同･ご協力くださった皆様に感謝を申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

〈参考〉｢明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」｢(同) とり野菜みそピリ辛ラーメン」 (2026年1月19日発売) プレスリリース (2025年12月23日) https://www.myojofoods.co.jp/news/13576