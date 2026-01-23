株式会社BACON(べーこん)は、従来のイメージを覆す美しさから、廃墟をアート作品へと昇華した写真展「変わる廃墟展 2026」を、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京・浅草橋)にて2026年2月27日(金)～3月29日(日)に開催いたします。4月4日(土)～4月26日(日)には、名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しました。

11周年を迎える本展は、国内外の廃墟を独自の視点で切り取り、写真表現としての可能性を追求してきました。廃墟の中に宿る静寂や、光が描く陰影、そして“変わりゆく過程”を作品として提示し、年月を重ねるごとに深化する“廃墟”というテーマの奥行きと、写真作品としての成熟をぜひ会場でご体感ください。





展示作品：toshibo





「変わる廃墟展 2026」

http://tgs.jp.net/event/haikyo









【朽ちゆく時間が紡ぐ儚さと、見方が“変わる”美しさを最新作で公開】

通常、廃墟と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは崩れゆく建物の印象や“心霊”“不気味”といったイメージかもしれません。「変わる廃墟展」は、その先に潜む“美”に焦点を当て、従来の印象を覆す体験を提示します。タイトルにある“変わる”とは、まさに鑑賞者の先入観が反転する瞬間を指しています。光や色、構造が織りなす造形は息をのむほど精緻であり、そこから想起される物語性は男女問わず幅広い層を魅了します。静寂と時間が宿る空間で、廃墟が放つ新たな美の在り方を体感いただける写真展です。





一堂に新作が公開される本展では、Xフォロワー36万人を誇る「toshibo(@JIYUKENKYU_jp)」、Instagramフォロワー3万人超の「啝(@neji_maki_dori)」、そしてInstagramフォロワー6万人超の「YULILY(@yulily_k508)」が参加し、それぞれの世界観を作品として提示します。総勢15組の実力派クリエイターが集結し、多様なアプローチで廃墟の魅力を立ち上げる今年の展示は、SNS世代からも支持を集める作家陣が揃う見逃せない内容となっています。





出展者プロフィール： https://www.atpress.ne.jp/releases/570206/att_570206_1.pdf









【11周年を記念した特装版公式図録も限定発売】

本展で公開される“各クリエイターの最新作”を収録した公式図録が、11周年を記念した特装仕様で登場します。過去作のアーカイブと最新作を一冊にまとめることで、廃墟が持つ造形美、光と影の質感、そして作品ごとの異なる視点を余すことなく堪能できる内容に仕上がりました。初めて本展に触れる方はもちろん、長年のファンにとっても11年の歩みと進化を感じられる一冊です。特装版につき、会場での早めの購入をおすすめします。

さらに数量限定で、公式図録購入者にはオリジナルクリアファイルをプレゼントいたします。本特典は東京会場・名古屋会場ともに配布予定ですが、いずれも無くなり次第終了となります。





＜公式図録＞

タイトル：「変わる廃墟展 2026」公式図録 - 特装版 -

定価 ：本体1,600円(税込)※予定





※このほか、会場でしか買えない廃墟のオリジナルグッズも販売予定です。









【ドローン映像でしか描けない“廃墟の時間”を作品化】

人気クリエイター「啝(@neji_maki_dori)」が手掛ける新作映像では、ベルギーやフランスの歴史的建築、日本各地の名だたる廃墟、そして世界遺産・軍艦島をドローンで縦横に捉え、普段では見ることのない視点から廃墟の存在感を映し出します。

海外と国内を横断する廃墟群を一本の映像作品としてまとめ上げることで、“廃墟が生きてきた時間”や“変わりゆく過程”が立体的に浮かび上がる本作は、本展における映像ならではの体験となります。









【廃墟の“現場”に迫る特別トークイベントを開催】

Xフォロワー36万人を誇る「toshibo(@JIYUKENKYU_jp)」、空撮のスペシャリスト「Drone Japan(@Drone_JPN)」、そして独自の視点で日本の風景を切り取る「えぬびい(@enuenuenubi)」によるトークイベントを実施します。

展示作品を交えながら、撮影地での経験や取材の裏側、撮影手法などを立体的に解説し、廃墟を読み解く視点を共有します。ファンはもちろん、初めて廃墟に触れる方にとっても理解が深まる内容となります。





日時：2026年3月7日(土)13:00～

※トークショーの事前予約は不要です。









【企画展概要】

■東京

企画展名： 美しき廃墟の合同写真展＆物販展「変わる廃墟展 2026」

開催日時： 2026年2月27日(金)～3月29日(日)

営業時間： 11:00～17:00、土曜のみ 11:00～18:00

休館日 ： 毎週月曜日

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 15組(予定)

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/haikyo





■名古屋

企画展名： 美しき廃墟の合同写真展＆物販展「変わる廃墟展 2026 in 名古屋」

開催日時： 2026年4月4日(土)～4月26日(日)

営業時間： 11:00～17:00

休館日 ： 毎週月・火曜日

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 15組(予定)

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/haikyo









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net