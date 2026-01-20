YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=we-w3Q83tTc

名正運輸株式会社（所在地：愛知県海部郡飛島村大宝7-60、代表取締役：加藤新一）は、2026年に全国で開催されるボディビルの大会シリーズ「JURASSIC CUP2026」の冠スポンサーを務めることをお知らせします。今大会は全て出場費無料で、過去最高となる賞金総額1,140万円を用意し、5月から10月にかけて大阪、静岡、愛知、埼玉の4都府県で開催予定です。大会の詳細情報はジュラシック木澤チャンネルにて公開中です。

業界革新を目指す「JURASSIC CUP」

「JURASSIC CUP」は、高額な参加費と少ない賞金という業界課題に挑戦し、選手が経済的負担なく参加でき、実力に見合った報酬を得られる環境を提供します。今年で4回目を迎える同大会は、「選手のための大会」をコンセプトに年々規模を拡大し、名正運輸株式会社の全面支援により、今回の賞金総額は国内最高水準の1,140万円となります。

全国4都府県で開催する大会概要

JURASSIC CUP2026は、それぞれ特色ある4つの大会で構成されています。- 第1弾：5月10日(日)大阪「ボディビル甲子園/狂竜杯」 賞金総額150万円。ボディビル甲子園、アートオブボディビルディングほか全3カテゴリー。- 第2弾：7月12日(日)静岡「クラス別ボディビル/CHAMPIONS CUP」 賞金総額170万円。クラス別ボディビルとレジェンドウォーズの2カテゴリー。- 第3弾：8月23日(日)愛知「1on1ボディビル/KING OF KINGS」 賞金総額140万円。1on1形式の対戦やセミノービス、オープンクラスなど全4カテゴリー。- 最終大会：10月17日(土)～18日(日)埼玉「JURASSIC CUP/WORLD GRAND PRIX」 賞金総額680万円。ルーキー、ノービス、オープン、グランドなど全5カテゴリー。全大会・全カテゴリーで賞金が設定され、初心者からプロまで全ての選手に活躍の機会を提供します。

参加者・観客向け情報

チケットの発売情報や選手の募集など、大会に関する最新情報は大会公式LINEアカウントを通じて随時発信されます。興味のある方は公式LINE（https://lin.ee/PFPcm34）への登録をお勧めします。また、各大会の様子はストリーミング配信される予定で、会場に足を運べない方もリアルタイムで大会を楽しむことができます。大会の詳細情報はジュラシック木澤チャンネル、名正運輸公式snsでも随時公開されていますので、最新情報をご確認ください。

名正運輸株式会社 会社概要

- 企業名：名正運輸株式会社- 所在地：愛知県海部郡飛島村大宝7-60- 代表者：代表取締役 加藤新一- 事業内容：物流・運輸事業- 公式サイト：https://www.meisho-unyu.co.jp/