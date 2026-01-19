概要

株式会社クラブネッツ(本社東京都渋谷区、代表取締役社長:芦名 真也、以下「クラブネッツ」)は、自治体・公共機関向けLINE公式アカウント運用支援サービス「CN Govtech(シーエヌ・ガブテック)」において、公共交通のリアルタイム運行情報機能を追加し、自治体LINE公式アカウントを行政サービスの統合プラットフォームとして進化させる取り組みを開始しました。 本サービスにより、住民は自治体のLINE公式アカウントから、専用アプリをダウンロードすることなく、公共バスの現在位置や到着予定時刻をワンタップで確認できるようになります。「あと何分でバスが来る?」といった疑問を、使い慣れたLINE上で即座に解決できる利便性の高い環境を実現します。 なお、本サービスで提供するバス運行情報システムは、VISH株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長田淵 浩之、以下「VISH」)が提供し、全国3,000施設以上の導入実績を持つ「バスキャッチ」を採用しています。今回協業する2社は共にSHIFTグループの一員であり、クラブネッツは自治体・公共機関向けDXソリューション、VISHは交通・モビリティ領域をはじめとする各種施設向けDXサービスを展開しており、それぞれの強みを活かしながら、社会課題の解決に取り組んでいます。

※自治体のLINE公式アカウントのメニューから、バス運行情報ページへ遷移するイメージ

背景と目的

人口減少や運転手不足により、地域公共交通の維持・効率化は全国的な課題となっています。一方で住民からは、「バスの運行状況が分かりにくい」「専用アプリを入れるのが手間」といった声があり、加えて、近年普及が進む自治体のLINE公式アカウントへ情報の集約を求めるニーズも高まっています。 こうした背景を受け、数多くの自治体DXを支援するクラブネッツは、全国3,000施設以上の導入実績を持つバスロケーションシステム「バスキャッチ」を展開するVISHと連携し、新たなアプリ開発や大規模なシステム改修を行うことなく、「LINE公式アカウント×バスロケ」による利便性の高い公共交通サービスを実現します。

各サービスの概要

CN Govtech（クラブネッツ）

「CN Govtech」は、自治体や公共機関向けに提供されるLINE公式アカウント運用支援サービスです。住民との双方向コミュニケーションを実現し、以下のような機能を提供します。 ＜主な特長＞ ・情報配信機能：セグメント配信による、住民属性に合わせた効果的な情報発信・問い合わせ対応：チャットボットによる24時間自動応答・予約・申請受付：各種行政手続きのオンライン化・データ分析：住民ニーズの可視化および施策立案支援

バスキャッチ（VISH）

「バスキャッチ」は、2006年のサービス開始以来、3,000施設以上の導入実績を誇る、公共バス・コミュニティバス向けGPSバスロケーションシステムです。 ＜主な特長＞アプリ不要： Webブラウザからアクセスするだけで利用可能簡単導入：GPS車載器をシガーソケットに接続するだけ、最短1週間で運用開始リアルタイム性：位置情報を10秒ごとに更新し、正確な到着目安時間を表示GTFS連携：Googleマップ等の経路検索時に運行情報を表示（GTFS-RT対応）多言語対応：英語表記に対応し、訪日外国人にも利用しやすい ＜豊富な導入実績＞・富山県全域の公共バス(富山地方鉄道、加越能バス、市内電車、万葉線)・千葉県(野田市、柏市)、福井県(敦賀市)、宮城県(多賀城市)・愛知県(北名古屋市、小牧市、西尾市、犬山市、豊田市ほか)・岐阜県(大垣市、高山市)、京都府、静岡県ほか全国多数

連携による価値提供

本連携では、自治体のLINE公式アカウントのリッチメニューに「バス運行情報」などの導線を設置し、「バスキャッチ」の運行状況ページへ直接遷移させることで、住民および自治体に以下の価値を提供します。

1. LINE公式アカウントを基軸とした「アプリレス」な利便性

住民は、自治体のLINE公式アカウントのリッチメニューからワンタップで「バスキャッチ」の運行情報ページにアクセスし、バスの現在位置や遅延情報を確認できます。 専用アプリをダウンロードする必要がなく、自治体からの情報受信(プッシュ型)と、バス運行状況の確認(プル型)がLINEアプリ一つで完結するため、住民サービスの利便性および利用率が飛躍的に向上します。

2. 住民の情報アクセス性向上

・運行情報への即座のアクセス：LINEのリッチメニューから「バスキャッチ」にワンタップでアクセスし、バスの現在位置、到着予定時刻、遅延・運休情報を確認できます・必要な情報への誘導：地域や利用路線に応じた運行情報ページへの導線を設置し、住民にとって使いやすい環境を提供します ・緊急時の迅速な情報確認：災害時や事故発生時に、LINEからすぐに運行状況を確認できます

3. 自治体・バス事業者の業務効率化

・問い合わせ対応の負担軽減：「バスが来ない」「時刻表を知りたい」などのよくある質問に対し、住民自身がリアルタイム情報を確認できるため、電話対応の負担を大幅に軽減します ・データ分析による運行改善：蓄積された走行記録や遅延データの分析により、無理のないダイヤ見直しや運行計画の最適化を支援します

4. 低コストでスピーディな導入

・初期投資の抑制：基本的にリンク設置による連携からスタートできるため、大規模な開発が不要です ・柔軟な拡張性：バス1台から導入でき、段階的に県全域へ拡大するなど柔軟な対応が可能です ・段階的なDX推進：「まずはリンク連携から始め、利用状況を見ながら将来的に本格的なシステム連携へ進む」といった、自治体の予算や規模感に合わせたスピーディかつ低コストなDX推進が可能です これにより、すでにバスキャッチを導入している自治体は、住民向け情報発信の強化をすぐに実現できるほか、未導入の自治体においても、公共交通DXの第一歩として段階的な導入検討が可能となります。 自治体にとっては、住民サービス向上に加え、問い合わせ対応の負担軽減や、災害・遅延時における迅速な情報確認といった効果も期待されます。

想定される活用シーン

ケース1:通勤・通学時の利便性向上

住民がLINEでバスの到着時刻を確認し、待ち時間を最小化。余裕を持った行動が可能に。

ケース2:高齢者の外出支援

新しいアプリ操作を覚える必要がなく、使い慣れたLINEから簡単にバス情報を確認できるため、外出機会の創出に寄与。

ケース3:観光客の移動サポート

英語対応により、訪日外国人がGoogleマップやLINEで公共バスの運行情報を確認し、スムーズな観光が実現。

ケース4:災害時の情報伝達

台風や大雪などの災害時に、運休情報や代替交通手段をLINEで一斉配信し、混乱を防止。

今後の展開

クラブネッツは本連携を通じて、全国の市営バス会社や自治体に対し、住民サービスの向上および業務効率化を同時に実現するソリューションを提供してまいります。

「プラスダイレクト」連携によるデータ活用の高度化

さらに今後は、クラブネッツが提供する高機能データベースマーケティングツール「プラスダイレクト」との連携拡張も視野に入れています。 「CN Govtech」に加え、LINEログインやMessaging APIと高度に連携したDMP(データ管理基盤)である「プラスダイレクト」を導入することで、自治体保有データとLINEアカウントをセキュアに紐付け、高度な「One to One施策」が可能になります。 地域公共交通のDX推進を通じて、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

VISH株式会社について

ICTを活用した業務支援・情報提供サービスを通じて、さまざまな現場の課題解決を支援するソリューションを展開しています。 2004年の設立以来、交通・モビリティ分野をはじめ、教育・保育、スクール運営、各種施設運営など、多様な業界向けにクラウドサービスを提供しています。 バスキャッチは、公共交通機関や送迎業務を行う事業者向けの運行情報提供・管理システムとして、全国の自治体や交通事業者で利用されています。 位置情報を活用した分かりやすい情報提供と、現場の運用に寄り添った設計を強みとし、導入後の運用支援まで含めたサービス提供を行っています。 VISHは、現場の課題を起点に「使われ続けるシステム」を追求し、業務効率化と利用者満足度の向上を両立させるDXの実現に取り組んでいます。 商号：VISH株式会社 代表取締役：田淵 浩之 所在地：愛知県名古屋市中区錦2-10-13 SC錦ANNEX 5F 設立年月日：2004年12月 資本金：1,150万円 企業サイト：https://www.vish.co.jp/

SHIFTグループについて

SHIFTグループは、「ONE-SHIFT」でITの総合ソリューションを提供し、各業界を牽引する事業会社のお客様に対して、「DX推進」や「売れるサービスづくり」に向けた、さまざまな支援を行っています。事業会社であるお客様のビジネスを成功に導くパートナーとして、また社会課題を解決する企業として、グループ各社の専門性を活かしたシナジーを創出しながら成長をつづけています。