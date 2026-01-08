AIデータ社、研究所に導入加速、「AI R&D on IDX」が研究の“重複と属人性”を解消 ― AIがナレッジ共有・実験再利用・研究継承を効率化・自動化 ―
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、研究開発部門向けAIナレッジ統合プラットフォーム「AI R&D on IDX」が、国内研究所・R&Dセンター・学術機関でPoC採用が進んでいることを発表しました。
本製品は、研究データの分散・知識の属人化・重複実験の発生といった“研究現場に根深く存在する非効率”を解決する基盤として注目されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338681&id=bodyimage1】
▼R&D（研究開発部門）向け生成AIプラットフォーム「AI R&D on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/rd/
研究機関では、
「同じ実験が違う部署で再び行われている」
「過去の研究ログがフォルダの奥で眠っている」
「退職と同時に研究ノウハウが失われる」
といった問題が放置され、研究コストと時間のロスを招いています。
特にグローバル企業や大型研究所では、拠点間のナレッジ共有の遅れが競争力低下の要因となっています。
「AI R&D on IDX」は、以下の機能により“研究データの流通と再利用”を可能にします。
● 実験記録・議事録・研究ノートを自動解析し、テーマ別に再整理
● 重複研究・類似実験をAIが検出し、再実施コストを削減に貢献
● 研究者ごとの専門領域・過去実績を整理し人材配置・継承の最適化を支援
● 海外拠点・共同研究機関ともデータ連携し、リアルタイム知識共有を実現
● RAG検索により、文献と社内実験を統合的に探索可能
これにより、研究の「やり直し・探し直し・聞き直し」が消滅し、研究コスト30～50%削減／探索時間の縮小化／研究立ち上げ時間を大幅短縮 という効果が期待できます。
今後AIデータ社は、グローバル研究組織・国立研究所・大学機関との連携を拡大し、“研究所間のナレッジ流通インフラ”としての役割の確立を目指します。
■無料相談・導入支援 受付中
研究データの分散管理、重複実験の発生、研究ノウハウの属人化などに課題を感じている研究機関・R&D部門様向けに、AI活用相談・ナレッジ統合システム構築・導入支援の提案を行っております。
"研究者の専門知識 × AIナレッジ統合" による効率的な研究開発をぜひご体験ください。
対象機関：企業研究所・R&Dセンター、大学・学術研究機関、国立研究所・公的機関、グローバル研究組織
支援内容：研究データ整理・統合の課題診断、重複研究検出システムの導入相談、研究継承・ナレッジ共有基盤の構築支援、海外拠点との連携システム設計
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています
配信元企業：AIデータ株式会社
