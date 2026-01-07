グローバルでイノベーションを支援するPatsnapが開発した、アイデア創出から商業化までイノベーションの全過程をカバーする新AIエージェント 「Patsnap Eureka」 は、専門家たちがより速く・より賢く意思決定するためのインテリジェンスを提供します。

R＆Dには無駄な投資をしていませんか？

世界のR&D投資額は 2.5兆ドル（約390兆円）。しかしその 40％は検索・検証・再発明といった非効率な作業に費やされているのが現状です。

また、R&Dの現場では日々次のような課題に直面：

• 新しい研究テーマを特定するためのホワイトスペース探索が困難

• 技術設計における解決策はアイデア止まりで、実現可能性の判断が難しい

• 特許の新規性確認には多くの時間と労力を要する

• 社会実装・商業化に向けた適切なパートナー候補を見つけにくい

Patsnap Eurekaは、これらをカバーし、正確で使える情報を即座に提供します。EurekaのAIエージェントはすでに「アイデア段階」ではなく、実務の現場で活躍するレベルまで進化しています。



日々の研究開発・知財業務を強力に支援

Patsnap Eurekaは、R&D部門責任者、知財担当、R&Dエンジニア、科学者・研究者など、研究開発・イノベーションに関わる幅広い専門家の日常業務を支援します。新規性調査、FTO調査、材料探索、フォーミュラ設計など、各職種の重要タスクをAIエージェントが迅速かつ高精度にサポートし、時間を最も価値ある業務へ振り向けられる環境を実現します。





圧倒的な専門データ量 × 高い安全性

Patsnapはこれまでに35億件以上の特許・科学文献・材料・化学・ライフサイエンス関連データ を蓄積してきました。これら専門家によるキューレーションされたデータがPatsnap EurekaのLLMの中核であり、一般的な大規模言語モデルが抱える “幻覚（hallucination）” を最小化します。

SOC 2 Type Iなどの第三者認証を取得し、お客様データを学習に利用しないLLMを採用することで、安心してイノベーションに集中できる高度なセキュリティ環境を実現します。