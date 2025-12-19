¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾å²¼¥»¥Ã¥È£±Ëü±ßÂæ¤Î¹âµ¡Ç½¡ÖÀµ²ò¥¹¡¼¥Ä¡×¤¬12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈÎÇä³«»Ï¡ªÂ´Æþ±à¡¦Â´Æþ³Ø¼°¤«¤é¤ª»Å»ö¤Þ¤Ç»È¤¨¤ëCROSS FUNCTION(¥¯¥í¥¹ ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó)¤«¤é¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡ª
URL: https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Âç´²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖCROSS FUNCTION¡Ê¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Â´Æþ±à¡¦Â´Æþ³Ø¼°¤ËºÇÅ¬¤Ê¹âµ¡Ç½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Éþ¡ÖÀµ²ò¥¹¡¼¥Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸ø³«¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎA¥é¥¤¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤ÎÂ¾¡¢¤è¤êÈþ¤·¤¯²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òµá¤á¤¿¥¸¥ì¤ä¥Ú¥×¥é¥à¥Ö¥é¥¦¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤â¤´¾Ò²ð¡£¾å²¼2ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç£±Ëü±ßÂæ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÎÂ¾¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê3Àé±ßÂæ¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL
https://www.crossplus.jp/Page/feature/crossfunction/251219_SeikaiSuit/
µÈÁÒ¤¢¤ª¤¤½Ð±é¡¦CROSS FUNCTIONÆ°²è¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
https://youtube.com/watch?v=x72ZctdgByo
¢£CROSS FUNCTION¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖËèÆüÃå¤¿¤¤¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¡£µ¨Àá¡¦µ¤²¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Ãå¤ë¿Í¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¡ÖÌ£ÊýÉþ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÉþ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥×¥é¥¤¥¹¡×¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÀµ²ò¥¹¡¼¥Ä¡×¤È¤Ï¡©
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¥¹¡¼¥Ä¤³¤½¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò³ð¤¨¤¿¤Î¤¬Ã¯¤Ç¤âÃå¤ä¤¹¤¯¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±¤Ê¹âµ¡Ç½Éþ¤Î¡ÖÀµ²ò¥¹¡¼¥Ä¡×¡£ÁÇºà¤Ï¾å¼Á¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ãå¿´ÃÏ¤â¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¹âµ¡Ç½À¤ò¼Â¸½¡£½Ä¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿·×»»¤·¤Ä¤¯¤µ¤ì¤¿Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¡Ö»ä¤é¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤¿4¤Ä¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Áª¤Ù¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¡¢7¹æ¡Á15¹æ¤Þ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀµ²ò¥¹¡¼¥Ä¡×´ò¤·¤¤4¤Ä¤Îµ¡Ç½
¡¡¡ËÉ¥·¥ï
¥·¥ï¤òËÉ¤°»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¡£
¢¡¡ÀöÂõµ¡Àö¤¤²ÄÇ½
¼«Âð¤ÇÀöÂõ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤¿¤ê¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´ÇÛÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
£¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
Ãå¿´ÃÏÈ´·²¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¡¼¥ÄÆÃÍ¤Îµç¶þ¤µ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¡¡UV¥«¥Ã¥È
UVÂÐºöµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¾å²¼1Ëü±ßÂæ¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¡ÖÀµ²ò¥¹¡¼¥Ä¡×4¥»¥Ã¥È
¡ÔÀö¤¨¤ë¡¦¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Õ2ÅÀ¥»¥Ã¥È
Àµ²ò A¥é¥¤¥ó¥Õ¥ì¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È&¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡¦price¡§¡ï15,400(tax in)
¡¦color : navy / black / off-beige
¡¦size :7¹æ / 9¹æ / 11¹æ / 13¹æ / 15¹æ
¡¦function : Àö¤¨¤ë / ¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ / ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á / UV¥«¥Ã¥È
¡¦URL: https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954025
¡ÔÀö¤¨¤ë¡¦¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Õ2ÅÀ¥»¥Ã¥È Àµ²ò ¥ë¡¼¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È&¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡¦price¡§¡ï15,400(tax in)
¡¦color : navy / black / off-beige
¡¦size :7¹æ / 9¹æ / 11¹æ / 13¹æ / 15¹æ
¡¦function : Àö¤¨¤ë / ¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ / ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á / UV¥«¥Ã¥È
¡¦URL: https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954030
¡ÔÀö¤¨¤ë¡¦¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Õ2ÅÀ¥»¥Ã¥È Àµ²ò ¥í¥ó¥°¥¸¥ì&¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡¦price¡§¡ï14,300(tax in)
¡¦color : navy / black / off-beige
¡¦size :7¹æ / 9¹æ / 11¹æ / 13¹æ / 15¹æ
¡¦function : Àö¤¨¤ë / ¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ / ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á / UV¥«¥Ã¥È
¡¦URL: https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954026
¡ÔÀö¤¨¤ë¡¦¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Õ2ÅÀ¥»¥Ã¥È Àµ²ò ¥Ú¥×¥é¥à¥Ö¥é¥¦¥¹&¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡¦price¡§¡ï12,100(tax in)
¡¦color : navy / black / off-beige
¡¦size :7¹æ / 9¹æ / 11¹æ / 13¹æ / 15¹æ
¡¦function : Àö¤¨¤ë / ¥·¥ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤ / ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á / UV¥«¥Ã¥È
¡¦URL: https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=954028
¢£ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
¢£CROSS FUNCTION MEDIA
URL: https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
¢£CROSS FUNCTION¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
¢£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ product-info@crossplus.co.jp
¢¨ÂçÊÑ¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§»³ËÜÂç´²
½êºßÃÏ¡§¢©451-8560 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è²Ö¤ÎÌÚ3-9-13
URL ¡§https://www.crossplus.co.jp
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¯¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÁÏ¶È74Ç¯¤Î¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÉØ¿ÍÉþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢°áÎÁÉÊ¡¦À¸³èÍÑÉÊ/»¨²ß¤Î´ë²è/À½Â¤/ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¤Î²Í¤±¶¶¡×¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬µ±¤¯¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¡×¤ò´ë¶È¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËÀßÄê¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBe Colorful, Be Happy¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËºÌ¤ê¤È¤è¤í¤³¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§¾¾±Ê
TEL¡§090-7032-3878 / MAIL¡§pr@crossplus.co.jp
