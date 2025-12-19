こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
PwC Japan、サステナビリティリスク管理ツール「Check Your Value Chain」を日本企業向けに本格展開
2025年12月19日
PwC Japanグループ
PwC Japan、サステナビリティリスク管理ツール
「Check Your Value Chain」を日本企業向けに本格展開
サプライチェーン全体のサステナビリティリスクを自動分析・可視化し、
対策立案・モニタリングまで一貫して支援
PwC Japanグループ（グループ代表：久保田 正崇、以下「PwC Japan」）は、サプライチェーン全体のサステナビリティリスクを効率的かつ網羅的に管理できるクラウドソリューション「Check Your Value Chain（チェック・ユア・バリューチェーン）」の日本企業向けサービスを、本日より本格展開します。
Check Your Value Chainの概要
Check Your Value Chainは、こうした多様な規制対応や複雑化するサプライチェーン上の業務プロセスに柔軟かつ迅速に対応するために、PwCドイツが開発したクラウドベースの統合ソリューションです。CSDDDをはじめとする、サステナビリティに関する法規制・ガイドラインの要件に対応する機能やプロセスを備えており、サプライチェーンにおけるサステナビリティリスクを効率的に特定・評価・対策・モニタリングできます。また、情報の一元管理や自動化が可能で、業務効率化やコスト削減につながります。効率化により生み出された経営資源を、後続アクションの取り組み強化や他の重要課題に投入することで、複雑化するサステナビリティ課題への対応力を高めるとともに、新たな価値創造実現を支援します。
Check Your Value Chainの主な機能
Check Your Value Chainの最も特徴的な機能は、サステナビリティリスクやサプライヤーリスクなどを含むリスク評価モデルを活用した自動リスク分析機能です。これにより、リスクの高いグループ会社・事業拠点や取引先などを迅速かつ容易に特定でき、リスク特定後の対策立案や効果測定、各種レポートの自動出力など、企業の法令対応・ガバナンス強化を強力に支援します。また、日本での本格展開に際し、日本企業の商習慣も反映しています。例えば、リスク確認のために取引先へ依頼する質問票（SAQ）管理では、規制に応じた一律のフォーマットを用いるのではなく、日本の実情を踏まえながら、取引先に応じてカスタマイズすることが可能です。
自動リスク分析機能：外部評価機関による国・業界別リスク評価、各種メディア情報やベンチマークといった外部情報に加え、質問票（SAQ）や実地調査結果などの内部情報を統合し、サプライチェーン全体のサステナビリティリスクを自動で特定・評価
質問票（SAQ）管理：取引先に対する質問票（SAQ）の作成・配布・回収・管理・分析を一括で行い、リスク評価に自動連携
対策立案・効果測定：リスク特定後の対策や改善活動を自動提案し、実施状況のステータスを管理
レポート・ダッシュボード：全体のリスクを可視化し、レポートを自動生成。EU指令に基づく法改正などが発生した場合でも、ソフトウェアは将来的な法的要件を満たすよう更新され、ユーザーは常に最新の状態を維持可能。また、監査対応レポートの送付・公表のために随時データの出力も可能であり、法的要件を満たす
システム連携：社内外の各種データベースと柔軟に連携することが可能
図表1： Check Your Value Chainが参照するサステナビリティリスク指標の例
サービスの提供体制と提供形態
Check Your Value Chainの日本での提供は、PwC Japanグループ各法人のサステナブルサプライチェーンリスク管理に関する専門性を結集して行います。ツールの導入から後続課題の実行支援はPwCコンサルティング合同会社が担い、クライアントのニーズに応じて、PwC弁護士法人、PwCリスクアドバイザリー合同会社、PwC Japan有限責任監査法人などと連携します。提供形態も企業のニーズに合わせて柔軟に対応可能で、クラウド型（SaaS型：Check Your Value Chainの全機能をクラウドサービスとして提供）、マネージド型（運用支援型：PwC Japanにて運用・管理サポート、分析結果を定期的に提供）、機能単位での導入（必要な機能のみを選択してクラウド型・マネージド型で提供）の3つの方法を用意しています。これにより、企業の規模や課題、リソース状況に応じて最適なサステナブルサプライチェーンリスク管理を実現します。
PwC JapanはCheck Your Value Chainの提供を通じて、企業のサステナブルなサプライチェーン構築・運営を長期的に支援し、リスク管理やコンプライアンス強化のみならず、持続可能な成長と競争力向上に貢献してまいります。
サステナビリティリスク管理ツール「Check Your Value Chain」導入支援：
https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/risk-consulting/check-your-value-chain.html
PwC Japanのサステナビリティ経営支援サービス：
https://www.pwc.com/jp/ja/services/sustainability.html
PwCドイツの受賞歴：Check Your Value Chainは、既にグローバルで多くの企業による導入実績もありさまざまな賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を受けています。
Best of Consulting Award 2024「Sustainability」部門受賞
SAP Innovation Award 2023「Partner Paragon」部門受賞
Corporate Digital Responsibility Awards 2023「New Business Model」部門第3位
以上
