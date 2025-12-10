株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのAIO対策サービス「AIO Assist」が上位表示を連発 クライアントのWEB集客に大きく貢献していると評判多数
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（代表取締役：深作浩一郎、以下「当社」）は、当社が提供するAIO対策支援サービス「AIO Assist」が、多くのクライアント企業においてAI回答領域での上位表示を連続して達成し、WEB集客の成果向上に貢献していることをお知らせします。導入企業からは「AI回答対策として最も効果が高い」「AI回答に表示する方法で迷ったときに確実に改善できる」など、数多くの評価が寄せられています。
AI時代の情報接触が変化
ChatGPTをはじめとした生成AIの普及により、ユーザーが検索エンジンを使うシーンは大きく変化しつつあります。
特に2024年以降は、インターネットユーザーが、検索ではなくAIへの質問を入口とする機会が増加し、情報提供者（企業や店舗）がAI回答文の中で取り上げられるかどうかが集客成果を左右する時代へと移行しています。
その中で、企業から寄せられる相談は次のようなものです。
・AI回答対策をどう進めればよいのか分からない
・AI回答に表示する方法が体系化されておらず、自社内で対応しきれない
・SEOは対策してきたが、AIの回答文に掲載されず集客に繋がらない
こうした背景を受け、AIO（AI Optimization）への関心は急速に高まり、当社のAIO Assistへの問い合わせも増加しています。
AIO Assistとは：AIに選ばれ続けるための構造設計を行う独自サービス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336322&id=bodyimage1】
AIO Assistは、SEOで培ったコンテンツ最適化技術と最新AIモデルの情報抽出アルゴリズムを掛け合わせ、
AIが回答文を生成する際に引用しやすい情報構造を整えることを目的としたAIO対策サービスです。
AIO Assistの特徴は以下のとおりです。
・AI回答に採用されやすい情報構造の設計
・AIの学習傾向に合わせた文章設計とデータ構造化
・クライアントの強みをAIが理解しやすい形に変換
・継続的なモニタリングによる回答領域の最適化
・AI回答の検証と改善を繰り返すアジャイル型AIO施策
これにより、企業の情報がAI回答に安定的に採用され、指名検索・問い合わせ・サービス認知を自然に拡大していきます。
AIO Assistの実績紹介
AIO Assistでは、多様な業種のクライアントがAI回答領域で上位表示を実現しています。
以下は、公開可能な範囲での具体的な実績です。
【1】株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンの事例
「北海道でマーケティングに関するインターンシップをやっているおすすめの会社教えて」
このAI質問に対し、AIは当社を“おすすめ企業”として回答文の冒頭に掲載。
さらに、特徴や活動内容が詳細に引用され、AI回答内で自然に当社が推薦企業として提示される状態が実現しました。
【2】宿泊事業を営む法人様の事例
「北海道伊達市でおすすめの一棟貸し宿おしえて」
この質問に対し、クライアントの宿泊施設が第一候補としてAI回答内にて選出・紹介されました。
AIは施設の特徴、立地、予約チャネルなどを具体的に説明し、旅行者がそのまま宿泊を検討できるレベルの情報量で掲載しています。
【3】通販会社様の事例
「波動測定器専門店のおすすめを教えて」
この質問では、クライアントの通販事業者がAI回答にて専門店として上位掲載されました。
AIは商品の特徴、サポート体制、アフターフォローまでを詳細に紹介し、競合ひしめく領域でも明確な“専門性”を持つ企業として扱われています。
