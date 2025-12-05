¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTOYO TIRES FWT JAPAN SERIES 2026¡×¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§À¶¿åÎ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¶¥µ»¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖFreeride World Tour¡Ê°Ê²¼¡¢FWT¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¡¢¡ÖTOYO TIRES FWT JAPAN SERIES 2026¡×¤Î³«ºÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¶¥µ»¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÀã»³¤òÃÏ·Á¤ÈÀã¼Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Í³¤Ë³êÁö¤·¡¢¤½¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶¥¤¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£»³Äº¤«¤é»³Ï¼¤Þ¤Ç³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¥é¥¤¥ó¼è¤ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¡£2030Ç¯¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏÄ©Àï¿´¤ÈÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÆ»¤Ê¤ÂçÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¼«¤é¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Àº¿À¤ò¡Ö¤Þ¤À¡¢Áö¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Æ»¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍºÂç¤ÊÀã»³¤ËÄ©¤ß¡¢¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢2020Ç¯¤Î¡ÖFreeride World Tour Hakuba Japan 2020¡×¤è¤ê¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅö¶¥µ»Âç²ñ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4* ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë6Âç²ñ¤ò3¥õ½ê¤Î¥¹¥Î¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢À¤³¦¤ØÄ©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¼«¤é¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTOYO TIRES FWT JAPAN SERIES 2026¡×³µÍ×
¡ü¡Ö*¡Ê¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÏÂç²ñ¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆñ°×ÅÙ¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¿ô»ú¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨
¡¡¡¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ³ÆÂç²ñ¤Ï¡¢Í½ÄêÆüÄø¤Î¤¦¤ÁºÇÎÉ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë1Æü¤òÄ¾Á°¤ËÁªÂò¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ³ÆÂç²ñ¤Ï²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤¬¼çºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡2026 TOYO TIRES FWT HAKUBA QUALIFIER 4*Âç²ñ¤Î¤ß¡¢¡¡¡¡¡¡
¡¡ ÇòÇÏÂ¼´Ñ¸÷¶É¤ÈFWT±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¡¼¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤¬¶¦ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¾ÜºÙ¤ÏÂç²ñ¸ø¼°HP¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://freerideworldtour.jp/
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖFirst Descent -Åß¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á-¡×
Åö¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Æâ¤Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.toyotires.co.jp/first-descent/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
¡¡¢©664-0847 Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÆ£¥ÎÌÚ2-2-13
¡¡ TEL¡§ 072-789-9110
¡¡ FAX¡§ 072-773-3272
