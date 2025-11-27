電子式パスポートリーダーの世界市場2025年、グローバル市場規模（カードリーダー型、フルページリーダー型）・分析レポートを発表
2025年11月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電子式パスポートリーダーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、電子式パスポートリーダーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の電子式パスポートリーダー市場概要
最新の調査によると、世界の電子式パスポートリーダー市場は2024年に3億3600万米ドルと評価され、2031年には4億3200万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は3.7％と推定されています。国際的な出入国管理の厳格化、観光業のデジタル化、そして金融機関による本人認証強化などを背景に、電子式パスポートリーダー市場は安定的な拡大が見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策や各国の法的枠組みの変化を踏まえ、競争環境や地域経済の影響、さらにはサプライチェーンの強靭性についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
電子式パスポートリーダーとは、チップを内蔵した電子パスポートに記録された個人情報を読み取る装置です。電子パスポートには、所有者の氏名、生年月日、顔写真、指紋などの生体情報が組み込まれており、不正改ざんや偽造を防止する高いセキュリティ性能を備えています。リーダーは無線通信を用いてチップ内のデータと接続し、迅速かつ正確に読み取りと認証を行います。
これにより、出入国審査や金融取引、本人確認手続きの効率化が実現します。従来型パスポートの光学読取と比較して処理速度と精度が格段に向上しており、セキュリティ管理の分野で欠かせないツールとなっています。
________________________________________
市場分析の目的と範囲
本レポートでは、世界の電子式パスポートリーダー市場を定量・定性的に分析し、メーカー別、地域別、タイプ別、用途別に市場構造を整理しています。競争環境、需要動向、供給側の変化を総合的に評価し、今後の市場成長要因と課題を特定しています。また、主要企業の市場シェア（2025年時点予測）および製品事例を掲載し、業界内の競争構図を明らかにしています。
調査の主な目的は次の通りです。
1. 世界および主要国の市場規模を明確にすること
2. 電子式パスポートリーダーの成長ポテンシャルを評価すること
3. 各分野および地域における成長予測を行うこと
4. 市場競争要因と技術動向を分析すること
________________________________________
主な企業と市場競争状況
本調査では、主要企業として 3M、Diletta、Thales、Gemalto、HID Global、Regula Forensics、Desko、Grabba、BioID Technologies、PrehKeyTec、Sinosecu、Wintone Science and Technology、Emperor Technology、Fortech Systems などが取り上げられています。
Thales と Gemalto は統合的なセキュリティソリューションを提供するリーダー企業であり、世界各国の政府プロジェクトで採用されています。HID Global は認証技術分野で強みを持ち、金融機関や空港での導入が進んでいます。Regula Forensics と Desko は高精度の文書認証装置に特化し、警備・法執行機関に広く採用されています。また、Sinosecu や Wintone Science and Technology などのアジア企業も急速に技術力を高め、価格競争力を背景に市場シェアを拡大しています。
