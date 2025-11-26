バイタリフィ、2025年11月19日～21日開催「EdgeTech+ 2025」が大盛況で終了！生成AIチャットボットやDifyに関心が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335337&id=bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年11月19日（水）～11月21日（金）までの3日間、パシフィコ横浜で開催された「EdgeTech+ 2025」に出展しました。
多くの皆様に当社ブースにお越し頂きまして誠にありがとうございました。
＜FirstContact生成AI＞
今回は、既存チャットボットの課題解決や、社内ナレッジ活用の効率化を目指すお客様からの具体的な相談が多数寄せられました。来場頂いたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成、顧客対応チャットボットとしてデモを体験頂きました。
製品紹介：https://first-contact.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335337&id=bodyimage2】
＜AIエージェントDRIVE＞
Difyについて知りたい方や具体的な課題解決を目的とされた方に多く足を止めていただき、実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。Difyの真価を引き出すことで、営業活動の自動化や複雑なデータ連携など、現場の具体的な課題解決を実現します。「Difyを導入しているがうまく活用できていない」というお客様の声に対し、バイタリフィ独自のノウハウに基づく導入～運用支援サービスとなっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335337&id=bodyimage3】
ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
■「FirstContact」20日間の無料トライアル実施中！
FirstContactではサポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや実際に操作可能な管理画面も用意しています。
※貴社開発用のサイトへの導入も可能！
ご希望のプランのチャットボットでExcelを用いた運用や、LINE/Facebook連携のお試しも可能です。
※自動で有料プランに切り替わることはございません。
導入に不安を抱えている方や、 まずはチャットボットがどんな風に使えるか試してみたい方など弊社の営業担当が サポートさせていただきますので 是非お気軽にお問い合わせください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335337&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年11月19日（水）～11月21日（金）までの3日間、パシフィコ横浜で開催された「EdgeTech+ 2025」に出展しました。
多くの皆様に当社ブースにお越し頂きまして誠にありがとうございました。
＜FirstContact生成AI＞
今回は、既存チャットボットの課題解決や、社内ナレッジ活用の効率化を目指すお客様からの具体的な相談が多数寄せられました。来場頂いたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成、顧客対応チャットボットとしてデモを体験頂きました。
製品紹介：https://first-contact.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335337&id=bodyimage2】
＜AIエージェントDRIVE＞
Difyについて知りたい方や具体的な課題解決を目的とされた方に多く足を止めていただき、実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。Difyの真価を引き出すことで、営業活動の自動化や複雑なデータ連携など、現場の具体的な課題解決を実現します。「Difyを導入しているがうまく活用できていない」というお客様の声に対し、バイタリフィ独自のノウハウに基づく導入～運用支援サービスとなっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335337&id=bodyimage3】
ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
■「FirstContact」20日間の無料トライアル実施中！
FirstContactではサポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや実際に操作可能な管理画面も用意しています。
※貴社開発用のサイトへの導入も可能！
ご希望のプランのチャットボットでExcelを用いた運用や、LINE/Facebook連携のお試しも可能です。
※自動で有料プランに切り替わることはございません。
導入に不安を抱えている方や、 まずはチャットボットがどんな風に使えるか試してみたい方など弊社の営業担当が サポートさせていただきますので 是非お気軽にお問い合わせください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335337&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社バイタリフィ
プレスリリース詳細へ