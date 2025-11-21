ルームワークス、公式オンストアにて「ブラックフライデーセール」を開催！――人気のワークチェア＆ゲーミングチェアが最大15％OFF！――
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335085&id=bodyimage1】
ルームワークス（本社：兵庫県川西市）は、2025年11月21日（金）から11月24日（月・祝）までの4日間、直営オンラインストア「ルームワークス公式オンラインストア」にて「ブラックフライデーセール」を開催いたします。セール期間中はワークファニチャーブランド「ROOM WORKS（ルームワークス）」およびゲーミングチェアブランド「VESTEX（ベステックス）」から厳選された人気モデルを5％～最大15％OFFの特別価格にて販売いたします。
◆ ブラックフライデーセール 概要
Black Friday Sale の季節が到来！
お得にワーク＆ゲーミング環境をアップグレードできる特別な4日間
デスクワークを快適にする高機能ワークチェアや、長時間プレイを支えるゲーミングチェアなど、厳選されたモデルを特別価格で販売いたします。冬の準備や環境刷新にも最適なこのチャンスをぜひお見逃しなく。
■ 開催日時：2025年11月21日（金）～11月24日（月・祝）23:59まで
■ 開催場所：ルームワークス公式オンラインストア
URL：https://shop.roomworks.co.jp
◆ ルームワークスについて
ルームワークスは、2000年に設立されたオフィス・ゲーミング家具の専門の開発メーカーです。
メーカー機能を併せ持つ“開発特化型ファブレス商社”として、自社製品の企画開発から素材調達、製品輸入、そして自社物流センターによる配送までを一貫して行っています。これにより、効率的かつ高品質な家具開発と安定供給を実現しています。
【会社概要】
会社名：ルームワークス
所在地：兵庫県川西市緑台3-3-12
TEL：072-744-3063
URL：https://roomworks.co.jp
◆評価サンプル・レビュー協力について
現在、ルームワークスではゲーミングチェアブランド「VESTEX（ベステックス）」、ワークファニチャーブランド「ROOM WORKS」各モデルの製品検証・レビューにご協力いただける媒体・インフルエンサーを募集しております。
評価用サンプルの貸出しをご希望の方は、下記の広報窓口までお問い合わせください。
