阪急電鉄株式会社（以下、阪急電鉄）と西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）は、11月25日（火）から両社のマナー啓発活動の一環として実施しているマナーポスターをコラボレーションさせ、共同マナーキャンペーンを実施します。





阪急電鉄は、2015年度から「Goodマナー×Goodライフ（いいマナーから、きっと、いい一日がはじまる。）」をコンセプトに、すべてのお客様に駅や車内を快適にご利用いただけるよう、「〇〇しても、〇〇しない」というわかりやすい言葉でポスターを制作し、マナー啓発活動に取り組んでいます。また、JR西日本では、従来より「さわやかマナーキャンペーン」としてポスターや車内放送を通じたマナー啓発活動を実施しており、2018年度からは「ちょっとちょっと！なマナーいきものペディア」と題して、ユーモアあるダジャレを盛り込み、マナーに関心を持っていただけるようマナー啓発に取り組んでいます。





今回のコラボレーションでは、JR西日本の「マナーいきものペディア」シリーズの中から「止まらなイノシシ」が、阪急電鉄の「Goodマナー×Goodライフ」シリーズに登場します。食欲の秋にちなんだ「食欲は止まらなイノシシでも。エスカレーターでは歩かなイノシシ。」という標語とともに、エスカレーターでは歩かず、2列で立ち止まってご利用いただくよう呼びかけます。コラボレーションしたポスターは、両社の駅構内および車内のポスター枠やデジタルサイネージ、車内ディスプレイなどに掲出します。





駅や車内のマナー向上は鉄道事業者共通の願いであり、日頃から各事業者でさまざまな取組を行っています。今回の阪急電鉄とJR西日本による共同マナーキャンペーンが、駅や車内でのマナー向上のきっかけとなることを願っています。





「Goodマナー×Goodライフ」と「マナーいきものペディア」がコラボレーションしたポスターについて

■テーマ：エスカレーターでのマナー

■標語：「食欲は止まらなイノシシでも。エスカレーターでは歩かなイノシシ。」

■掲出期間：2025年11月25日（火）～2026年3月31日（火）

■掲出エリア：阪急電車全線、JR西日本近畿エリア（一部除く）

■主な掲出媒体：駅構内・車内のポスター枠、デジタルサイネージ、車内ディスプレイなど

■ウェブサイト：

阪急電鉄 https://www.hankyu.co.jp/story/manner/index.html

JR西日本 https://www.westjr.co.jp/company/action/service/manner/





