SEGGER Flasherがカスタムアプリ実行と基板テスト機能を新搭載し、ISPを超える柔軟な生産ワークフローを実現
2025年11月19日、東京都渋谷区 - ポジティブワン株式会社は、ポジティブワン株式会社（（本社：ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州モンハイム・アム・ラインにあるSEGGER Microcontroller GmbH正規VAR代理店）は、SEGGER Flasherシリーズ、ISPを超えた新機能 ― カスタムアプリによる基板テストと柔軟な生産ワークフローを実現しました。SEGGER Microcontroller GmbH は、Flasherシリーズ（Flasher Portable PLUS, Flasher Pro, Flasher Compact, Flasher Hub-4, Flasher Hub-12, Flasher ATE2）において、ターゲット書き込みに加えて“カスタムアプリ（App）を実行できる新機能”を正式発表しました。
この拡張により、従来の「書き込み装置（ISP）」を超え、製造ラインやサービス用途での柔軟な基板テストや自動化フロー構築が可能になります。
■ ISPを超える新機能：Flasherでカスタムアプリを実行可能に
SEGGER Flasherシリーズは、これまで高速かつ信頼性の高いファームウェア書き込みを提供してきましたが、今回のアップデートにより次のような機能が追加されました。
● 書き込みフローの中でアプリ（App）を実行可能
チップ書き込み後に 基板のセルフテスト を実行
書き込みだけでなく、製品全体の動作確認 が可能
一連の検査をワークフローに組み込んで 自動化ラインの一部として活用
● 実行できるアプリの例
ターゲット基板の動作テスト
デバイスのアンロック
FPGAコンフィギュレーション
バウンダリスキャン
複合テスト手順の自動化
「Flasherシリーズは、書き込み・セキュリティ・テストをひとつで実現します。すべてのプログラミングアルゴリズムは標準で付属しており、追加費用なしに別デバイスへ切り替えできます。」SEGGER創業者 Rolf Segger 氏 は述べています：
■ Flasher SDK：C言語でアプリ開発、サンプルコードも付属
新しいApp機能は、Flasher SDK を使用して C 言語で開発可能です。
Cコンパイラ & App Builder が付属
すぐに開始できるサンプルコードを同梱
デバッグとテストを簡易化
これにより、現場に合わせた独自アプリの開発が可能となり、ISP装置の活用範囲が大幅に拡張します。
■ SEGGER Flasherとは
SEGGER Flasherシリーズは、以下の領域で広く使用されるプロフェッショナルISPです。
量産プログラミング
サービスツール
試作・開発段階
対応メモリ
マイコン内蔵Flash
SoC内蔵Flash
外付けSPI Flash
その他各種NVM
対応インターフェイス
JTAG
SWD
（Q）SPI
I2C
UART
その他カスタムプロトコルにも対応可能
主な特徴
圧倒的な高速書き込み（理論値に近い性能）
macOS / Linux / Windows に対応した管理ソフトウェア
ライセンス追加費なし
全対応デバイスのアルゴリズムを無償提供
長期運用に適した堅牢な設計
【SEGGER Microcontroller GmbHについて】
SEGGER Microcontroller GmbHは、組み込みシステム向けのソフトウェア、ハードウェア、および開発ツールのフルレンジを提供するサプライヤーです。同社は、柔軟で使いやすいツールとコンポーネントを通じて、開発プロセス全体をサポートしています。また、IoTやエッジコンピューティングの成長に伴い、セキュアな通信とデータ保護のための包括的なセキュリティソリューションを提供し、業界のニーズに応えています。1992年の設立以来、SEGGERは組み込みシステムの分野で確固たる地位を築いています。本社はドイツ・モンハイムに位置しています。
この拡張により、従来の「書き込み装置（ISP）」を超え、製造ラインやサービス用途での柔軟な基板テストや自動化フロー構築が可能になります。
■ ISPを超える新機能：Flasherでカスタムアプリを実行可能に
SEGGER Flasherシリーズは、これまで高速かつ信頼性の高いファームウェア書き込みを提供してきましたが、今回のアップデートにより次のような機能が追加されました。
● 書き込みフローの中でアプリ（App）を実行可能
チップ書き込み後に 基板のセルフテスト を実行
書き込みだけでなく、製品全体の動作確認 が可能
一連の検査をワークフローに組み込んで 自動化ラインの一部として活用
● 実行できるアプリの例
ターゲット基板の動作テスト
デバイスのアンロック
FPGAコンフィギュレーション
バウンダリスキャン
複合テスト手順の自動化
「Flasherシリーズは、書き込み・セキュリティ・テストをひとつで実現します。すべてのプログラミングアルゴリズムは標準で付属しており、追加費用なしに別デバイスへ切り替えできます。」SEGGER創業者 Rolf Segger 氏 は述べています：
■ Flasher SDK：C言語でアプリ開発、サンプルコードも付属
新しいApp機能は、Flasher SDK を使用して C 言語で開発可能です。
Cコンパイラ & App Builder が付属
すぐに開始できるサンプルコードを同梱
デバッグとテストを簡易化
これにより、現場に合わせた独自アプリの開発が可能となり、ISP装置の活用範囲が大幅に拡張します。
■ SEGGER Flasherとは
SEGGER Flasherシリーズは、以下の領域で広く使用されるプロフェッショナルISPです。
量産プログラミング
サービスツール
試作・開発段階
対応メモリ
マイコン内蔵Flash
SoC内蔵Flash
外付けSPI Flash
その他各種NVM
対応インターフェイス
JTAG
SWD
（Q）SPI
I2C
UART
その他カスタムプロトコルにも対応可能
主な特徴
圧倒的な高速書き込み（理論値に近い性能）
macOS / Linux / Windows に対応した管理ソフトウェア
ライセンス追加費なし
全対応デバイスのアルゴリズムを無償提供
長期運用に適した堅牢な設計
【SEGGER Microcontroller GmbHについて】
SEGGER Microcontroller GmbHは、組み込みシステム向けのソフトウェア、ハードウェア、および開発ツールのフルレンジを提供するサプライヤーです。同社は、柔軟で使いやすいツールとコンポーネントを通じて、開発プロセス全体をサポートしています。また、IoTやエッジコンピューティングの成長に伴い、セキュアな通信とデータ保護のための包括的なセキュリティソリューションを提供し、業界のニーズに応えています。1992年の設立以来、SEGGERは組み込みシステムの分野で確固たる地位を築いています。本社はドイツ・モンハイムに位置しています。