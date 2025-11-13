ラストマイル配送用自律型移動ロボットの世界市場2025年、グローバル市場規模（積載量10kg以下、10～40kg、40kg以上）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ラストマイル配送用自律型移動ロボットの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ラストマイル配送用自律型移動ロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界のラストマイル配送用自律型移動ロボット市場概要
本レポートによると、世界のラストマイル配送用自律型移動ロボット市場は2024年に18億8,300万米ドルに達し、2031年には36億7,900万米ドルへと成長する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は10.2％に達する見込みであり、電子商取引の拡大や自動化技術の進化を背景に、急速に市場が拡大しています。
本調査では、米国の関税政策と国際的な政策適応の影響を分析し、それらが市場構造、地域経済、供給網の安定性にどのような影響を与えているかを評価しています。
ラストマイル配送用自律型移動ロボットとは、物流センターや配送拠点から最終消費者への配送を自動で行うために設計された自律走行ロボットです。高度なナビゲーション技術、センサーシステム、人工知能アルゴリズムを組み合わせ、人間の介入なしに安全で効率的な配送を実現します。
製品特性と技術的進化
ラストワンマイル配送用自律ロボットは、都市部や住宅地などの複雑な環境下でも自動走行できるよう設計されています。これらのロボットは、カメラ、ライダー（LIDAR）、GPS、以上音波センサーなどを搭載し、障害物回避やルート最適化を自律的に行います。AIによる学習機能が組み込まれており、交通状況や歩行者の動きに応じて柔軟に行動を調整することが可能です。
また、環境配慮型バッテリーや太陽光充電システムの導入により、持続可能な物流ソリューションとしても注目されています。特に都市の渋滞緩和やCO?排出削減への貢献が期待され、環境政策とも連動した普及が進んでいます。
これに加えて、ロボット管理システムと配送プラットフォームの統合が進んでおり、遠隔操作・モニタリングによる大規模運用が可能となりました。これらの技術的進化により、従来の宅配手段を置き換える新たな物流インフラとしての地位を確立しつつあります。
調査の目的と手法
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場規模の特定と、今後の成長可能性の評価です。製品タイプ別・用途別の成長予測を行い、競争要因、供給構造、需要動向を多角的に分析しています。
調査方法として、定量分析と定性分析を組み合わせ、メーカー別・地域別・積載量別・用途別に詳細なデータを整理しました。さらに、主要企業の2025年時点の市場シェア推定値と製品ポートフォリオ、技術開発の動向も提示しています。これにより、各企業の競争優位性と成長戦略を包括的に理解できるよう構成されています。
市場の主要動向と成長要因
市場拡大の主な要因は、電子商取引の急成長と労働力不足の深刻化です。特に都市部では配送員の人件費上昇が顕著であり、自動配送ロボットの導入はコスト削減と効率向上の両立手段として注目されています。
また、消費者の即日配送・短時間配送への要求の高まりにより、ロボットを活用したマイクロロジスティクスの導入が進んでいます。さらに、新型感染症の拡大以降、非接触配送の需要が世界的に増加し、ロボットによる安全で衛生的な配送手段への期待が高まっています。
