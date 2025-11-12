粉末用空気輸送機の世界市場2025年、グローバル市場規模（希薄相空気輸送機、高密度相空気輸送機）・分析レポートを発表
2025年11月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「粉末用空気輸送機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、粉末用空気輸送機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の粉末用空気輸送機市場概要
本レポートによると、世界の粉末用空気輸送機市場は2024年に12億3,800万米ドルに達し、2031年には17億5,200万米ドルへ拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.1％であり、安定的かつ持続的な成長が期待されています。本報告書では、米国の関税制度および国際的な政策動向が市場競争、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても評価しています。
粉末用空気輸送機とは、正圧式空気輸送を利用して粉体・粒状物を搬送する機器を指します。気流を利用して密閉された配管内を材料が移動するため、汚染リスクを最小化し、全自動運転を実現します。水平、垂直、斜行など多様な搬送が可能であり、搬送中に加熱・冷却・乾燥などの物理的・化学的処理を同時に行える点が特長です。食品、化学、製薬、建設など多くの産業分野で広く利用されています。
________________________________________
製品特性と技術動向
粉末用空気輸送機は、クリーンで効率的な粉体搬送を実現するために設計されています。密閉式構造により粉塵の飛散を防止し、作業環境の安全性と衛生性を確保します。また、機械的搬送に比べて摩耗や汚染が少なく、低メンテナンスで長寿命な運用が可能です。
技術面では、デジタル制御と自動化技術の導入が進んでおり、搬送圧力・流速・温度などをリアルタイムで監視・最適化するシステムが普及しています。特に、エネルギー効率を高めるためのインバータ制御や、省スペース型のモジュール設計が注目されています。さらに、持続可能な運用を目的とした省エネルギー仕様やリサイクル可能素材の採用も増加しています。
________________________________________
調査手法と分析構成
本レポートは、メーカー別、地域別、タイプ別、用途別における市場を定量的・定性的に分析しています。販売数量、消費金額、平均販売価格に関する統計データに加え、市場の変動要因やトレンド、技術革新の影響を包括的に検証しています。
また、2025年における主要企業の市場シェアや代表的製品事例を提示し、企業戦略・地域展開・製品開発の方向性を分析しています。供給網の最適化、原材料価格の変動、国際貿易の影響といったマクロ経済的要因も考慮されています。
________________________________________
市場の主要特徴
粉末用空気輸送機市場は、工業生産の自動化・クリーン化の進展を背景に拡大しています。特に、食品・医薬品業界における衛生基準強化が需要を押し上げています。密閉搬送による汚染防止や、製品品質の維持を重視する産業で採用が加速しています。
また、環境規制の強化により粉塵排出の削減が求められ、従来のベルトコンベヤやスクリュー搬送から空気搬送への切り替えが進行中です。今後は、高精度の制御システムを搭載した「スマート搬送システム」が普及し、省エネ化・自動化・リモート監視対応が一層進むと見込まれます。
________________________________________
調査の目的
本報告書の主な目的は以下の通りです。
