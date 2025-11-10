『レドックスフロー電池』の市場徹底分析、有力企業の最新情報、 技術ベンチマーク評価、10年間の市場予測を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年11月10日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「レドックスフロー電池市場 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年11月4日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「レドックスフロー電池市場 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Redox Flow Batteries Market 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 357
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/redox-flow-batteries-market/1134
変動性再生可能エネルギーの拡大を背景に、レドックスフロー電池（RFB）は、データセンターの脱炭素化や長期エネルギー貯蔵（LDES）といった新たな用途での利用が見込まれています。バナジウム系、有機系、鉄系の各RFBの性能とコストは、セルスタック部材や電解液の製造方法の進化、エネルギー貯蔵政策の発展を通じて改善するでしょう。本調査レポートでは、RFB技術、有力企業、プロジェクト、政策、部材、材料、アプリケーション、経済的側面、ビジネス機会を予測・分析しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333839&id=bodyimage1】
「レドックスフロー電池市場 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ 用途、収益源、長期エネルギー貯蔵、政策、制度、均等化貯蔵原価
■ 技術とバッテリーケミストリー
■ セルスタック用材料・部材
■ レドックスフロー電池市場、バナジウム電解液市場、主な最新情報
■ 10年間の市場予測
■ 企業概要
「レドックスフロー電池市場 2026-2036年」は以下の情報を提供します
■ 市場徹底分析
- 新規参入企業、撤退企業、系統・C&I（商業と産業）用途での新規導入プロジェクト、地域別・バッテリーケミストリー別・企業別導入実績（2015年～2025年第2四半期）、企業別資金調達額（単位：百万ドル、期間：2023年第3四半期～2025年第2四半期）と2025年第2四半期までの累計額（単位：百万ドル）など
■ 有力企業の最新情報
- バナジウムレドックスフロー電池（VRFB）技術、有機レドックスフロー電池（ORFB）、鉄系RFB（鉄-水素、鉄-亜鉛、鉄-クロム、全鉄、鉄-バナジウム）、その他のニッチなバッテリーケミストリー（塩水系、水素-マンガン系、マイクロエマルション系の各種フロー電池）の開発・商用化を進める企業も含む
- 有力企業（数十社）への一次インタビューから得た知見を基に、机上調査を加えて作成
■ RFBバッテリーケミストリーの展望と市場シェア予測（2026-2036年）
■ 世界各地の今後のRFBプロジェクト（容量（MWh）別、企業別、地域別）、RFB生産能力（企業別、地域別）、将来の生産拡大見通し
■ RFBプロジェクトの最近の実績（2023年第3四半期～2025年第2四半期）と今後（2026～2029年以降）をまとめた原データ表
■ 技術の包括的ベンチマーク評価、分析、展望（対象：開発・商用化が進む主なバッテリーケミストリー）
- バッテリーケミストリー別ベンチマーク評価項目：設備投資費（ドル/kWh）、材料コスト（ドル/kWh、ドル/kg）、商用化状況、電圧（V）、代表的エネルギー密度（Wh/L、Wh/kg）、エネルギー効率（%）、電解液溶解度（mol/L）を含む
