ペッパースプレー市場の需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析、2025年～2035年である.
Survey Reports LLCは、2025年11月に『ペッパースプレー市場の製品別セグメンテーション（フォガー、ストリーム、ジェル）、流通チャネル別（オンライン、オフライン）、最終用途別（個人用、法執行機関用）－世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表したと明らかにした。本報告書はペッパースプレー市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明確に示している。
ペッパースプレー市場の概要
ペッパースプレー（オレオレジン・カプシカム〈OC〉スプレーとも呼ばれる）とは、攻撃者を一時的に無力化するために使用される非致死性の護身用武器である。これはトウガラシ由来の化学物質カプサイシンを含み、接触すると強い目の刺激、呼吸困難、皮膚の灼熱感を引き起こす。ペッパースプレーは個人の安全確保のために一般市民に広く使用されており、また法執行機関では暴動制圧や容疑者拘束のためにも利用されている。使用しやすいように、エアゾール缶、キーチェーン型スプレー、ジェル状タイプなどの形態で販売されている。その効果は通常30～45分間持続し、被害者が逃げたり助けを求めたりする時間を確保できるが、恒久的な損傷を与えることはない。
Surveyreportsの専門家によるペッパースプレー市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は4,370万米ドルであった。また、2035年末までには市場収益が1億1,930万米ドルに達する見込みである。2025年から2035年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）約12.8%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038168
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333382&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なペッパースプレー市場分析によれば、同市場の規模拡大は、個人の安全に対する懸念の高まり、政府の支援および合法化、個人安全意識の向上と犯罪率の上昇、さらに製品革新とデジタル・Eコマース流通の拡大によって促進されると考えられている。ペッパースプレー市場における主要企業には、Counter Assault、Defense Technology、Fox Labs International Inc.、J&L Self Defense Products Inc.、Mace Security International, Inc.、SABRE - Security Equipment Corp、Super-Sparkly Safety Stuff, LLC、Suresafety、UDAP Industries, Inc.、およびZarc International Inc.が含まれる。
また、当社のペッパースプレー市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● ペッパースプレー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界のペッパースプレー市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、流通チャネル別、最終用途別、地域別である。
ペッパースプレー市場の概要
ペッパースプレー（オレオレジン・カプシカム〈OC〉スプレーとも呼ばれる）とは、攻撃者を一時的に無力化するために使用される非致死性の護身用武器である。これはトウガラシ由来の化学物質カプサイシンを含み、接触すると強い目の刺激、呼吸困難、皮膚の灼熱感を引き起こす。ペッパースプレーは個人の安全確保のために一般市民に広く使用されており、また法執行機関では暴動制圧や容疑者拘束のためにも利用されている。使用しやすいように、エアゾール缶、キーチェーン型スプレー、ジェル状タイプなどの形態で販売されている。その効果は通常30～45分間持続し、被害者が逃げたり助けを求めたりする時間を確保できるが、恒久的な損傷を与えることはない。
Surveyreportsの専門家によるペッパースプレー市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は4,370万米ドルであった。また、2035年末までには市場収益が1億1,930万米ドルに達する見込みである。2025年から2035年の予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）約12.8%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038168
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333382&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なペッパースプレー市場分析によれば、同市場の規模拡大は、個人の安全に対する懸念の高まり、政府の支援および合法化、個人安全意識の向上と犯罪率の上昇、さらに製品革新とデジタル・Eコマース流通の拡大によって促進されると考えられている。ペッパースプレー市場における主要企業には、Counter Assault、Defense Technology、Fox Labs International Inc.、J&L Self Defense Products Inc.、Mace Security International, Inc.、SABRE - Security Equipment Corp、Super-Sparkly Safety Stuff, LLC、Suresafety、UDAP Industries, Inc.、およびZarc International Inc.が含まれる。
また、当社のペッパースプレー市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も提供している。
目次
● ペッパースプレー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界のペッパースプレー市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、流通チャネル別、最終用途別、地域別である。