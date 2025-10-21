［イベント］富山県立山町吉峰エリアで音楽と自然を楽しむイベントを開催 「TATEYAMA WELLBING FIESTA」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、中山間地域の未来をつなぎ、大人から子どもまでが楽しめるイベント「TATEYAMA WELLBEING FIESTA」を2025年11月15日（土）に開催いたします。
会場となるのは、富山県立山町吉峰エリアにある「Roots of Life TATEYAMA」。温泉やキャンプ場が併設された自然豊かなこの場所は、県内外から多くの方が訪れる人気のエリアです。
本イベントでは、立山の自然を舞台に、音楽・ヨガ・ワークショップ・食などを通じて、訪れる人々が心身ともに心地よい時間を過ごせる「ウェルビーイングな1日」をお届けします。
開催概要
TATEYAMA WELLBEING FIESTA
開催日：2025年11月15日（土）12:00～19:00
会場：Roots of Life TATEYAMA（富山県中新川郡立山町下田2-2）
※雨天時はグリンパルよしみねにて開催
内容：
自然と音楽が融合する一日
立山の豊かな自然を背景に、心地よい音楽と食が調和する空間を演出
多世代が集う学びと癒しの場
子育て世代、シニア、学生など、誰もが参加できる体験型イベント
地域の未来をつくるウェルビーイングな試み
移住促進・地域コミュニティの再生をめざした新しい形のフェスティバル■音楽コンテンツ
人気アーティストによる音楽ライブ
TAKAHII with DANNE THE ROCKERS
PETERMAN with DANNE THE ROCKERS
SUGAR SOUL & RYUJI
DJによるチルアウトイベント
DJ YAE
■体験・学びコンテンツ
もりのたんけんツアー
講師：森田由樹子（株式会社エコロの森 代表）
森のがっこう（木工教室・ストーンバランシング・火おこし体験）
講師：布村義成（焚火マイスター）・高橋裕次郎（養蜂家）
骨盤調整ヨガ（R）・RODY YOGA（R）・お灸教室
講師：堀井 淳・鍋田伊希子（Roots of Life TOYAMA専属インストラクター）
辻 克奈子（鍼灸師）
MOMUマッサージ
講師：土屋 雄亮（あんま・指圧師）
ワークショップ
ビーラップづくり・ミツバチアクセサリーづくり
■食のコンテンツ
キッチンカーおよび屋台の出店
chochorita（メキシカンタコス）
もも家（焼き鳥）
ゆうじろうBAR（はちみつドリンク等）
・・・and more
開催の目的
本イベントは、立山町の豊かな自然環境を舞台に、音楽・食・自然体験を通じて「地域の魅力を再発見」し、都市部からの交流人口の創出と、多世代の交流を促進することを目的としています。
「ウェルビーイング＝心身ともに満たされた生き方」をテーマに、子どもから大人までが自然の中で学び、癒され、つながる時間を提供します。
協賛・寄付企業
寄付：三菱UFJ銀行
協賛：タムラ設計.
共催・後援企業
共催：Lepola／成和造園／株式会社Wellbeing TOYAMA
後援：富山県／立山町／立山町教育委員会
会社概要
会社名：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表者：代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町 2-1-2
URL：https://bodysence.jp
E-Mail：mail@bodysence.jp
事業内容：子育て支援者研修及びボディワーカー・ヨガインストラクター育成事業／講師派遣
本件に関するお問い合わせ
会社名：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表者：代表理事 高橋由紀
店名：Roots of Life（ルーツオブライフ）
所在地：富山県富山市黒瀬北町 2-1-2 D-BASE2 階
TEL：050-5356-7809
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
