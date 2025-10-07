世界のラム酒市場：2031年に24,780.8百万米ドルへ拡大、CAGR3.9%で成長
ラム酒は、サトウキビ由来の糖や糖蜜を発酵・蒸留することで生み出される独特の風味を持つ蒸留酒であり、世界中で根強い人気を誇っています。近年、カクテル文化の拡大や高品質スピリッツへの需要増加により、その市場規模は持続的に拡大しています。調査によれば、世界のラム酒市場は2022年の17,562.1百万米ドルから2031年には24,780.8百万米ドルへと拡大し、2023年から2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）3.9%で成長すると見込まれています。以下では、ラム酒市場の現状と成長要因、地域別動向、製品カテゴリー別の需要特性、さらに将来的な展望について詳しく分析します。
ラム酒の定義と製造工程
ラム酒は、サトウキビから抽出される糖蜜や砂糖汁を発酵させ、蒸留することによって製造されるアルコール飲料です。発酵の過程で酵母を使用し、蒸留工程を経てアルコールを抽出します。加熱によりアルコールを気化させ、冷却後に凝縮させることで独自の香りと味わいを持つスピリッツが完成します。
市場に出回るラム酒にはいくつかの種類があります。ゴールドラム、ライトラム、ダークラムといった基本的な分類に加え、スパイスやフレーバーを加えたバリエーション、さらには高アルコール度数のオーバープルーフラムなどが存在し、消費者の多様な嗜好に応えています。
成長を支える要因
世界的なカクテル文化の拡大
ラム酒はモヒートやダイキリなど、多くの人気カクテルの主要原料です。特に若年層を中心としたカクテル消費の増加が、ライトラムやフレーバーラムの需要を後押ししています。
プレミアムスピリッツ需要の高まり
消費者は「質」を重視する傾向を強めており、熟成ラムや限定版の高価格帯製品への関心が拡大しています。これにより、プレミアム市場は全体の成長をけん引する主要な要素となっています。
観光・外食産業の影響
観光業の回復や外食シーンの活性化は、ラム酒消費の拡大に直結しています。特にリゾート地や観光地におけるトロピカルカクテル需要は、市場に安定的な追い風を与えています。
多様化する製品ラインナップ
メーカー各社は、スパイスやフルーツを加えたフレーバーラム、環境に配慮したオーガニックラムなど新たなカテゴリーを導入し、消費者層の拡大を図っています。
製品別市場セグメント
ライトラム
軽やかな風味が特徴で、カクテル用途に最適なため、世界的に最も消費量が多いカテゴリーです。
ダークラム
樽での熟成による深みのある味わいが特徴で、プレミアム市場で人気を集めています。
スパイスラム・フレーバーラム
バニラ、シナモン、フルーツなどの風味を加えた製品で、特に若年層や新規飲酒層に受け入れられています。
オーバープルーフラム
高アルコール度数を持ち、主にカクテル用や特殊用途で利用されています。ニッチながらも一定の需要を維持しています。
主要な企業:
● Diageo PLC
● Pernod Ricard SA
● William Grant & Sons Ltd
● Remy Cointreau Group
● Westerhall Estate Ltd
