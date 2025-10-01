北米の業務用工具箱市場は、産業用およびDIY需要の増加に伴い、2030年までに30億米ドルを突破する勢いで成長すると予測されている。

