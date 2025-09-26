急速な工業化とエネルギーインフラ整備の進展により、マレーシアの発電機市場は2035年までに7億米ドルを突破する勢いで成長すると予測されている。

