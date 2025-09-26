急速な工業化とエネルギーインフラ整備の進展により、マレーシアの発電機市場は2035年までに7億米ドルを突破する勢いで成長すると予測されている。
マレーシアの発電機市場は、堅調な成長軌道を描きながら、大きな勢いを増しています。最新の業界調査によると、2024年に3億1458万米ドル規模だったマレーシアの発電機市場は、2035年には7億102万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.61%に達すると見込まれています。この強い成長傾向は、産業、商業、住宅などあらゆる分野において、バックアップ電源や主要電源としての発電機への依存度が高まっていることを反映しています。
電力需要の増加が発電機導入を促進
マレーシアの急速な都市化、インフラ整備、産業開発は、全国における発電機需要を押し上げる主要要因となっています。遠隔地における頻繁な停電や、医療、通信、データセンターなどの重要インフラ分野における安定した電力供給の必要性は、発電機への依存度を高めています。
さらに、マレーシアが東南アジア有数の製造業拠点としての地位を確立し続ける中で、安定した信頼性の高いエネルギーソリューションの必要性はますます高まっています。発電機は、緊急時のバックアップ電源としてだけでなく、電力が供給されない地域や産業施設における主要電源としても、利用範囲が拡大しています。
産業部門が収益の主要源を占める
産業部門はマレーシアの発電機市場を牽引しており、2035年までその地位を維持すると予想されています。石油・ガス、鉱業、建設、電子機器製造などの産業は、電力が不安定または不足する可能性のある地域で事業を展開していることが多く、これらの分野における大容量ディーゼル発電機やガス発電機への需要は依然として高く、市場関係者にとって安定した収益源となっています。
特に建設業は、第12次マレーシア計画に基づく高速道路、交通ターミナル、スマートシティ開発などの大規模インフラプロジェクトによって、著しい成長を遂げています。これらのプロジェクトには、強力で機動性の高い電源ソリューションが必要となるため、全国的な発電機導入を促進しています。
ディーゼル発電機が依然として主流だが、天然ガス発電機も台頭
ディーゼル発電機は、低価格で信頼性が高いことから、依然として市場を牽引していますが、天然ガス発電機など、より環境に優しい代替エネルギーへの移行が顕著になっています。政府による二酸化炭素排出量削減と天然ガス利用拡大のための取り組みは、民間企業や公共事業体に対し、より環境に優しい電力供給オプションを検討するよう促しています。マレーシア政府が持続可能なエネルギーと省エネ機器の導入を推進していること、そして燃料価格の高騰が重なって、都市部や準都市部を中心に、ガス発電機やハイブリッド発電機への需要が高まると予想されます。再生可能エネルギーを統合したハイブリッドモデルは、環境意識の高い企業にとって魅力的なソリューションとして注目を集めています。
小・中型発電機が商業施設や住宅での利用で人気を集める
マレーシアでは、中小企業（SME）の増加と商業不動産市場の拡大に伴い、小型発電機への需要が高まっています。中小企業、小売店、集合住宅、オフィスビルなどは、停電や電力変動による業務停止を防ぐために、5～500kVAの発電機を導入するケースが増えています。
これらの発電機は、設置場所の柔軟性、高い燃料効率、低メンテナンスコストといった利点があり、幅広いユーザー層に支持されています。さらに、IoT機能を搭載し、遠隔監視・メンテナンスが可能なスマートモデルの登場により、小・中型発電機の魅力は一層高まっています。
