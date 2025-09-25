カスタムカーのブーム：サウジアラビアの自動車アフターマーケットアクセサリー市場は2033年までに5億4,975万米ドルに達すると予測
サウジアラビアのアフターマーケット向け自動車アクセサリー（非純正品）市場は、有望な軌道に乗りつつあり、2024年の3億9,615万米ドルから2033年には5億4,975万米ドルへと大きく成長すると予測されています。2025年から2033年にかけての年平均成長率（CAGR）は3.72%と、自動車のパーソナライゼーショントレンドの高まり、車両保有台数の拡大、そして若年層における美観と性能向上のための車両改造への関心の高まりといった恩恵を受けています。
自動車愛好家の増加と輸入車の着実な流入により、内装のアップグレードから性能向上部品に至るまで、非純正アフターマーケット向け自動車アクセサリーの需要がサウジアラビア全土で加速しています。世界的なスタイリングトレンドやソーシャルメディアでの認知度向上の影響を受け、サウジアラビアの自動車文化は進化を続けており、このセグメントの着実な成長の基盤を築いています。
コスト効率の高いカスタマイズへの需要の高まり
純正部品（OEM）とは異なり、非純正アフターマーケットアクセサリーは、車両アップグレードのための手頃な代替品としてますます注目を集めています。消費者は、車両の外観、インフォテインメントシステム、LEDライト、アルミホイール、スポイラー、ウィンドウスモーク、パフォーマンスチューナーなどを、費用を抑えながら強化するために、これらの部品を選択しています。経済的プレッシャーが高まる中、非純正アクセサリーのコスト効率の良さは、その人気をさらに高めると予想されます。
若者の影響力と自動車文化が市場拡大を牽引
サウジアラビアの若年層は、欧米の自動車改造文化に深く影響を受けており、視覚的にインパクトがあり、パフォーマンス重視のアクセサリーへの需要の急増に貢献しています。Instagram、TikTok、YouTubeなどのソーシャルメディアプラットフォームはこの傾向をさらに加速させており、DIYカスタマイズ動画や自動車レビューのインフルエンサーが自動車アフターマーケット業界で大きな存在感を示しています。
リヤド、ジェッダ、ダンマンといった都市では、カーミーティングや改造展示会はもはやニッチなイベントではなく、文化的な現象となっています。これにより、アクセサリー小売業者、オンラインストア、そして非純正品のアップグレードを専門とするガレージにとって、有利な環境が整えられています。
Eコマースとデジタル小売チャネルが市場へのアクセスを加速
サウジアラビアにおけるデジタル変革は、アフターマーケットアクセサリーを提供するEコマースプラットフォームの成長を促しました。サウジアラビアの消費者は、Amazon.sa、Noon、そして幅広いアクセサリー、取り付けガイド、価格比較ツールを提供する現地の自動車プラットフォームといったオンラインマーケットプレイスを利用する傾向が高まっています。
さらに、モバイルショッピングアプリやデジタル決済システムの普及により、自動車オーナーはアフターマーケット部品の購入と取り付けをこれまで以上に容易に行えるようになりました。これらのデジタルチャネルは、特にテクノロジーに精通したZ世代とミレニアル世代の消費者の間で、今後も市場浸透を加速させると予想されます。
