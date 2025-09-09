日本のドライフルーツ原料市場規模、成長機会、将来展望 2025-2035
KD Market Insightsは、市場調査レポート「日本のドライフルーツ原料市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」を出版しました。当レポートでは、読者の皆様が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう、現在の市場動向と今後の成長機会に関する情報を網羅しています。当調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を駆使して、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、市場参入（GTM）戦略の把握を行いました。
日本のドライフルーツ原料市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率6.8%で成長し、2035年末には72億米ドルの市場規模になると予測されています。2025年の市場規模は38億米ドル。
市場概要
日本のドライフルーツ原料市場は、健康的な食事に対する消費者の意識の高まり、天然素材に対する需要の増加、食品・飲料用途におけるドライフルーツの利用拡大などを背景に、着実な成長を遂げています。
レーズン、アプリコット、デーツ、プルーン、イチジク、ベリー類などのドライフルーツ原料は、ベーカリー製品、菓子、朝食用シリアル、乳製品、スナック菓子、栄養補助食品などに幅広く使用されています。
日本の消費者が健康、ウェルネス、機能性食品を重視する中、ドライフルーツは食物繊維、抗酸化物質、必須ビタミンといった栄養面での利点から人気を集めています。同市場はまた、同国の強力なパッケージ食品部門と、クリーンラベルの植物由来製品のトレンドの高まりによっても支えられています。
市場規模とシェア
日本のドライフルーツ原料市場は、2025年から2035年にかけて健全な成長を遂げ、予測期間中に市場規模が大幅に拡大すると予測されます。市場シェアはベーカリー・製菓、スナックバー、朝食用シリアルなどの分野に大きく集中し、レーズンやドライベリーの人気が高い。日本は米国、トルコ、イラン、東南アジアを含む世界的なサプライヤーからドライフルーツを調達しているため、輸入が大きな役割を果たしている。
成長の原動力
日本のドライフルーツ原料市場の成長には、いくつかの重要な要因が寄与しています：
健康とウェルネスのトレンド- 健康志向の高まりと栄養豊富な自然食品への需要がドライフルーツの消費を後押し。
拡大する食品・飲料業界- ベーカリー、製菓、乳製品へのドライフルーツ原料の採用が増加し、市場需要を牽引。
利便性と間食文化- 都会での忙しいライフスタイルに伴い、日本の消費者はドライフルーツやナッツミックスを持ち運びに便利なスナックとして利用しています。
機能性食品の人気の高まり- ドライフルーツはエネルギー・バー、プロテイン・スナック、栄養補助食品に広く使用され、フィットネス志向の高い人々に対応。
世界貿易と輸入- 日本は輸入に依存しているため、多種多様なドライフルーツが入手可能であり、国際的なサプライチェーンを通じて市場の成長を促進。
市場区分
日本のドライフルーツ原料市場は以下のように区分される：
ドライフルーツの種類別
市場区分
日本のドライフルーツ原料市場は以下のように区分される：
ドライフルーツの種類別