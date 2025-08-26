レポートオーシャン株式会社プレスリリース :日本海洋経済市場は、持続可能な海洋資源と高度な海洋技術の発展を背景に、2033年までに6545億ドルに達すると予測されています
日本海洋経済市場は2024年にUS$ 160.78億ドルの市場規模に達し、2033年までにUS$ 654.5億ドルまで大幅に拡大すると予測されています。これは、2025年から2033年までの予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.3%を示すものです。この市場は、海洋資源を活用して経済的利益を追求する多様な分野を包含しており、海洋輸送、漁業、沿岸観光、再生可能エネルギー、海洋バイオテクノロジーなどが含まれます。これらの分野は、持続可能性と環境責任への注目が高まる中で、ますます重視されるようになっています。
市場のダイナミクス
海上貿易を推進する電子商取引の拡大
日本における電子商取引の急速な成長は、海洋経済に大きな影響を及ぼしています。 企業はますます輸送と港湾サービスに依存して、成長する輸出入量を管理し、コンテナ艦隊、港湾インフラ、物流ソリューションへの多額の投資につながります。 国際的な調達と国境を越えたオンライン取引は、効率的で持続可能な海運慣行の必要性を加速させ、海事技術の革新とより環境に優しい貨物ソリ その結果、デジタル貿易の急増は、雇用の成長を支援し、倉庫、税関、港湾サービスなどの補助産業を強化し、日本海洋経済の重要なドライバーです。
市場の拡大を制限する高い費用
日本海洋経済市場は、成長力が高いにもかかわらず、資本と運用支出の増加により制約に直面しています。 オフショア施設の開発、高度な海上機器の取得、厳しい環境および規制基準の遵守には、多額の財源が必要であり、新しいプレーヤーに参入障壁を作り、確立されたオペレーターの拡大を遅らせます。 さらに、次世代の海洋技術のための労働者訓練、維持およびR&Dの投資のような継続的な費用は財政圧力に加え、急速な市場開発を限る。
魚介類の需要の増加は、機会を作成します
日本の水産物の需要は増加を続けており、持続可能な漁業、水産養殖の革新、海洋資源管理の強化の機会を生み出しています。 2022年、日本は150億米ドル相当の魚介類を輸入し、世界第3位の輸入国となっています。 トレーサブルで環境に優しい水産物への消費者の関心の高まりは、企業が責任ある慣行を採用することを奨励し、長期的な生態系の健康と経済的回復力を支援しています。 水産物物流、冷蔵、港湾事業への投資は、日本の海洋経済全体の経済活動を強化し、国内外のステークホルダーに成長の機会を提供しています。
主要企業のリスト：
● ITOCHU Corporation
● Japan Radio Co
● Koyo Kaiun Co., Ltd
● Mitsubishi Corporation
● Mitsui O.S.K. Lines
● NYK Line
● Panasonic Corporation
● Sojitz Corporation
● Sumitomo Corporation
● Tokyo Gas Co., Ltd
市場セグメンテーションの洞察
業種別動向
2024年、海洋観光とレクリエーションは、国の豊かな沿岸景観、サンゴ礁、ユネスコの遺産によって推進され、収益の面で市場を主導しました。 「ブルーツーリズム」キャンペーンなどの政府の取り組みは、横浜や神戸などの主要港湾でのクルーズ観光の成長とともに、セグメントの拡大に貢献しました。 さらに、パンデミック後の持続可能なエコツーリズムへの関心の高まりは、海洋レジャー活動に対する国内外の需要を加速させ、このセクターをさらに強化しています。
