世界のスパイラル溶接管市場、2031年に3243億米ドルへ成長 - CAGR 5.22％で産業インフラ需要を牽引
世界のスパイラル溶接管市場は、2022年の2052億米ドルから2031年には3243億米ドルへと成長すると予測されており、2023年から2031年までの期間において、年間平均成長率（CAGR）が5.22％に達すると見込まれています。スパイラル溶接管は、高い耐圧性と柔軟性を兼ね備えた製品として、石油・ガス、化学、建設、廃水処理など、多岐にわたる産業で幅広く利用されています。特に、長距離の液体やガス輸送において、効率的で安全なパイプラインソリューションとして需要が増加しています。
技術的特徴と利点
スパイラル溶接管は、鋼板を螺旋状に巻きつけ、溶接によって一体化したパイプです。この製造方法により、大口径で長距離輸送が可能なパイプラインを効率的に製造できることが大きな利点となります。さらに、溶接ラインがパイプの中心を通るため、圧力分布が均一になり、耐久性が向上します。これにより、天然ガスや原油の輸送など、高圧条件下での利用にも適しています。
市場成長の原動力
市場成長を牽引する主な要因には、世界的なエネルギー需要の増加、インフラ整備の加速、そして石油・ガス産業のパイプライン拡張があります。特に中東、北米、アジア太平洋地域における油田開発や天然ガスプロジェクトの拡大は、スパイラル溶接管の需要を押し上げています。また、廃水処理施設や化学プラントにおける高耐圧・耐腐食性パイプの必要性も、製品採用を後押ししています。
技術革新と製造動向
近年、スパイラル溶接管の製造プロセスは高度に自動化されており、溶接精度や生産効率の向上が進んでいます。また、耐腐食性や耐圧性能を向上させるための材料改良も進展しています。これにより、従来の製品では対応が難しかった高圧・長距離輸送のニーズにも柔軟に対応できるようになっています。さらに、リサイクル鋼材の利用や環境負荷低減の取り組みも進んでおり、持続可能な製造プロセスが注目されています。
市場における課題
一方で、スパイラル溶接管市場は、原材料価格の変動や国際的な貿易制限など、供給面での課題に直面しています。特に鋼材価格の高騰は製品コストに直結し、価格競争力を左右します。また、各国の規制や安全基準への適合が求められることも、製造および流通における障壁となる可能性があります。さらに、新規参入企業が技術的な課題や資金調達の問題に直面することも、市場成長の制約要因となる場合があります。
産業別の応用
スパイラル溶接管は、多様な産業分野で活用されています。石油・ガス産業では、原油や天然ガスの長距離輸送パイプラインとして不可欠な存在です。化学産業では、耐腐食性が求められる化学物質の輸送に利用され、廃水処理施設では高圧での水処理プロセスに欠かせません。また、建設業界では、上下水道や暖房システム、冷却システムなどのインフラ整備においても広く採用されています。
セグメンテーションの概要
世界のスパイラル溶接管市場およびチューブ市場セグメンテーションは、タイプ、用途、および地域に焦点を当てています。
タイプ別
● LSAW（縦型サブマージアーク溶接管）
● ERW（電気抵抗溶接）
● SSAW（スパイラルサブマージアーク溶接パイプ）
