日本の花き（フローリカルチャー）市場予測：2025～2035年の成長見通し
日本の花き市場は、2024年に15億2,000万米ドルと評価されており、2035年には27億9,000万米ドル規模に拡大すると予測されています。2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.71%で成長すると見込まれており、その背景には観賞用・装飾用植物への需要拡大、輸出機会の増加、そして花に対する日本独自の深い文化的価値観が挙げられます。
日本におけるフローリカルチャー（花き栽培・流通）は、園芸の中でも重要な分野であり、花の生産・取引を指します。本市場には、花壇用植物、ハンギングプランツ、鉢植え植物、乾燥植物、切り花など多様なカテゴリーが含まれます。これは観賞園芸の一分野であり、庭園やフラワーアレンジメント、その他花関連産業における利用を目的とした花の生産・加工・流通・販売に焦点を当てています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328009&id=bodyimage1】
文化的・経済的要因による市場成長の推進
日本の花き産業は、花に対する敬意という文化的価値観に大きく影響を受けています。代表的な例として、毎年開催される日本最大級の花の祭典である「桜まつり」が挙げられます。2025年には、東京で開催される同祭に50万人以上が訪れ、約800本の桜が3.8kmにわたって淡いピンク色のアーチを形成し、多くの人々を魅了すると予想されています。このような文化的背景は、特に菊、ユリ、カーネーションなどの切り花需要を押し上げる要因となっています。
さらに、東京をはじめとする大都市での都市化の進展に伴い、観賞用植物の需要も高まっています。集合住宅で生活する人々が増加する中、鉢植え植物による住空間の装飾への関心が強まっています。花や装飾用植物は、個人の居住空間だけでなく、オフィスにおいても人気が高まり、市場拡大に寄与しています。特に、企業による鉢植えや装飾花の導入が進んでおり、産業成長を後押ししています。
日本のプレミアム花卉輸出における競争優位性
日本は、菊、盆栽、ユリなど高品質で美観に優れた花の生産で世界的に高い評価を得ています。これらの花は世界各国で高い需要があり、プレミアム品質を求める輸入市場で支持されています。政府も輸出を支援する政策を導入しており、新規参入企業にとって事業拡大の機会が広がっています。こうした有利な環境により、日本の花き製品の輸出市場は今後も拡大が期待され、同国は主要な花輸出国としての地位をさらに強化する見込みです。
業界が直面する課題
一方で、日本の花き市場は労働力不足という課題にも直面しています。高齢化に伴い若年層の農業離れが進み、花卉栽培分野における担い手不足が深刻化しています。その結果、生産性の低下につながっており、業界の持続的発展に影響を及ぼしています。また、花卉農業における自動化の必要性が高まる中、機械を操作する熟練労働者の不足も課題を複雑化させています。これらの要因は短期的には市場成長の制約要因となる可能性があります。
市場セグメンテーションと動向
日本の花き市場は、製品タイプ、花の種類、エンドユーザー、流通チャネルによって分類されます：
製品タイプ：切り花、切り葉、鉢物植物、その他
花の種類：チューリップ、ユリ、フリージア、菊、カーネーション、その他
エンドユーザー：個人利用、イベント利用、産業利用
流通チャネル：直販、専門店、スーパーマーケット、オンライン小売
このようなセグメンテーションは、花き製品が個人、産業、イベントといった多様な用途に対応していることを示しています。特に、特殊な花や植物に対するオンライン小売の利用増加は、新たな流通戦略を形成する重要なトレンドとなっています。
