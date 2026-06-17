『ダブルインパクト』MCは今年もかまいたち＆橋本環奈！ 決勝は7.20に
かまいたちと橋本環奈が、『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』（日本テレビ・読売テレビ系）のMCを、昨年に続き務めることが決定。決勝戦は7月20日19時から3時間生放送で届ける。
【写真】『ダブルインパクト2026』決勝には誰が進む？
『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026』は、「芸人、出し尽くせ。」というスローガンのもと、漫才とコントの二刀流No.1を決める賞レース。プロ・アマ芸歴不問で、優勝者には賞金1000万円が贈られる。
決勝に進むファイナリスト8組が、本日20時30分から生配信される「ダブルインパクト2026 ファイナリスト発表記者会見」の中で発表。今回、第二回大会の出場者数は2896組。昨日と本日の2日間にわたり行われる準決勝には25組が出場。その中から8組が決勝に駒を進める。
なお、ファイナリストの命運を握る審査員は後日発表予定。果たして、ニッポンの社長に続く第二回王者は誰なのか？
かまいたちは、「今年も凄い大会になると思います！」（山内健司）、「今年は少しルール改定もあり、よりパワーアップしたダブルインパクトをご覧いただけるように、全力を尽くしてまいります。7月20日は是非、テレビの前で新たなチャンピオンが生まれる瞬間と、橋本環奈ちゃんの可愛さを目に焼き付けてください」（濱家隆一）とメッセージ。
橋本は「『漫才』と『コント』。求められる技術や表現、間の作り方まで全く異なる二つの笑いで勝負するこの大会は非常に過酷で、そして挑戦的なコンテストだと昨年痛感しました」と振り返り、「出場者の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるような空気作りに努めてまいりたい。視聴者の皆様と共に私も大いに楽しませていただこうと思います」と語っている。
『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』決勝は、日本テレビ・読売テレビ系にて7月20日19時より放送。
※かまいたち、橋本環奈のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■かまいたち
・山内健司
今年もMCをさせていただきます！今年も凄い大会になると思います！当たり前ですが今年もチャンピオンが生まれます！！！ぜひ見てくださいー！
・濱家隆一
今年もダブルインパクトのMCを務めさせていただくことになりました。初回大会となる前年、漫才とコントの両方を披露するという他に見ない賞レースという事もあり、我々自身もどういう大会になるのか想像がつかない中、ニッポンの社長が初代チャンピオンとなり、素晴らしく面白い大会になりました。
今年は少しルール改定もあり、よりパワーアップしたダブルインパクトをご覧いただけるように、全力を尽くしてまいります。7月20日は是非、テレビの前で新たなチャンピオンが生まれる瞬間と、橋本環奈ちゃんの可愛さを目に焼き付けてください。
■橋本環奈
昨年新たに誕生した「ダブルインパクト」の司会を今年も務めさせていただけます事、心から嬉しく思います。
「漫才」と「コント」。求められる技術や表現、間の作り方まで全く異なる二つの笑いで勝負するこの大会は非常に過酷で、そして挑戦的なコンテストだと昨年痛感しました。
第一回では未知の戦いを見守る面白さがありましたが、今年は出場者の皆さんも昨年以上に強い覚悟を持って臨まれると思います。その覚悟がぶつかり合う瞬間を司会として立ち合わせて頂けることを嬉しく思いますし、出場者の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるような空気作りに努めてまいりたいと思います。
第二回「ダブルインパクト」。今年はどんな新しいスターが生まれ、どんな伝説が刻まれるのか。視聴者の皆様と共に私も大いに楽しませていただこうと思います。熱い戦いにぜひご期待ください！
【写真】『ダブルインパクト2026』決勝には誰が進む？
『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流No.1決定戦2026』は、「芸人、出し尽くせ。」というスローガンのもと、漫才とコントの二刀流No.1を決める賞レース。プロ・アマ芸歴不問で、優勝者には賞金1000万円が贈られる。
なお、ファイナリストの命運を握る審査員は後日発表予定。果たして、ニッポンの社長に続く第二回王者は誰なのか？
かまいたちは、「今年も凄い大会になると思います！」（山内健司）、「今年は少しルール改定もあり、よりパワーアップしたダブルインパクトをご覧いただけるように、全力を尽くしてまいります。7月20日は是非、テレビの前で新たなチャンピオンが生まれる瞬間と、橋本環奈ちゃんの可愛さを目に焼き付けてください」（濱家隆一）とメッセージ。
橋本は「『漫才』と『コント』。求められる技術や表現、間の作り方まで全く異なる二つの笑いで勝負するこの大会は非常に過酷で、そして挑戦的なコンテストだと昨年痛感しました」と振り返り、「出場者の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるような空気作りに努めてまいりたい。視聴者の皆様と共に私も大いに楽しませていただこうと思います」と語っている。
『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』決勝は、日本テレビ・読売テレビ系にて7月20日19時より放送。
※かまいたち、橋本環奈のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■かまいたち
・山内健司
今年もMCをさせていただきます！今年も凄い大会になると思います！当たり前ですが今年もチャンピオンが生まれます！！！ぜひ見てくださいー！
・濱家隆一
今年もダブルインパクトのMCを務めさせていただくことになりました。初回大会となる前年、漫才とコントの両方を披露するという他に見ない賞レースという事もあり、我々自身もどういう大会になるのか想像がつかない中、ニッポンの社長が初代チャンピオンとなり、素晴らしく面白い大会になりました。
今年は少しルール改定もあり、よりパワーアップしたダブルインパクトをご覧いただけるように、全力を尽くしてまいります。7月20日は是非、テレビの前で新たなチャンピオンが生まれる瞬間と、橋本環奈ちゃんの可愛さを目に焼き付けてください。
■橋本環奈
昨年新たに誕生した「ダブルインパクト」の司会を今年も務めさせていただけます事、心から嬉しく思います。
「漫才」と「コント」。求められる技術や表現、間の作り方まで全く異なる二つの笑いで勝負するこの大会は非常に過酷で、そして挑戦的なコンテストだと昨年痛感しました。
第一回では未知の戦いを見守る面白さがありましたが、今年は出場者の皆さんも昨年以上に強い覚悟を持って臨まれると思います。その覚悟がぶつかり合う瞬間を司会として立ち合わせて頂けることを嬉しく思いますし、出場者の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮できるような空気作りに努めてまいりたいと思います。
第二回「ダブルインパクト」。今年はどんな新しいスターが生まれ、どんな伝説が刻まれるのか。視聴者の皆様と共に私も大いに楽しませていただこうと思います。熱い戦いにぜひご期待ください！