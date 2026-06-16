明日の『風、薫る』“りん”見上愛や“直美”上坂樹里たちは学生生活最後の思い出として横浜へ
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第58回）が6月17日に放送される。
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）を見つめる直美（上坂樹里）『風、薫る』第58回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第58回あらすじ
ある日、りん、直美、多江（生田絵梨花）たち6人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で6人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】バーンズ（エマ・ハワード）を見つめる直美（上坂樹里）『風、薫る』第58回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第58回あらすじ
ある日、りん、直美、多江（生田絵梨花）たち6人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で6人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。