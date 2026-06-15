本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
6/15（月）
EUR/USD
1.1500（80億ユーロ）
1.1520（9.36億ユーロ）
1.1525（11億ユーロ）
1.1530（6.31億ユーロ）
1.1550（6.07億ユーロ）
1.1575（9.72億ユーロ）
1.1600（16億ユーロ）
1.1610（5.81億ユーロ）
1.1625（11億ユーロ）
1.1630（5.74億ユーロ）
USD/JPY
159.00（9.31億ドル）
159.50（7.22億ドル）
160.00（10億ドル）
160.75（7.28億ドル）
161.00（8.10億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1500に80億ユーロの超特大設定が観測されている。また、現行水準近辺には1.1600に16億ユーロ規模、1.1625には11億ユーロのピンポイント設定があり、マグネット効果が想定される。
ドル円は160.00に10億ドル規模のピンポイント設定が観測される。
6/15（月）
EUR/USD
1.1500（80億ユーロ）
1.1520（9.36億ユーロ）
1.1525（11億ユーロ）
1.1530（6.31億ユーロ）
1.1550（6.07億ユーロ）
1.1575（9.72億ユーロ）
1.1600（16億ユーロ）
1.1610（5.81億ユーロ）
1.1625（11億ユーロ）
1.1630（5.74億ユーロ）
USD/JPY
159.00（9.31億ドル）
159.50（7.22億ドル）
160.00（10億ドル）
160.75（7.28億ドル）
161.00（8.10億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1500に80億ユーロの超特大設定が観測されている。また、現行水準近辺には1.1600に16億ユーロ規模、1.1625には11億ユーロのピンポイント設定があり、マグネット効果が想定される。
ドル円は160.00に10億ドル規模のピンポイント設定が観測される。