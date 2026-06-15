本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



6/15（月）



EUR/USD

1.1500（80億ユーロ）

1.1520（9.36億ユーロ）

1.1525（11億ユーロ）

1.1530（6.31億ユーロ）

1.1550（6.07億ユーロ）

1.1575（9.72億ユーロ）

1.1600（16億ユーロ）

1.1610（5.81億ユーロ）

1.1625（11億ユーロ）

1.1630（5.74億ユーロ）



USD/JPY

159.00（9.31億ドル）

159.50（7.22億ドル）

160.00（10億ドル）

160.75（7.28億ドル）

161.00（8.10億ドル）



GBP/USD

特段の設定なし



ユーロドルは1.1500に80億ユーロの超特大設定が観測されている。また、現行水準近辺には1.1600に16億ユーロ規模、1.1625には11億ユーロのピンポイント設定があり、マグネット効果が想定される。



ドル円は160.00に10億ドル規模のピンポイント設定が観測される。

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