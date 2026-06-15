ドル円１６０．１０付近、ユーロドル１．１６１０付近＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は160.10付近、ユーロドルは1.1610付近での推移。東京市場からロンドン朝方にかけて活発な値動きを示したあと、足元では静かな揉み合いに落ち着いている。



14日に米国とイランが覚書について合意したと報じられ、週明け15日の東京早朝には有事のドル買いの巻き戻しで、ドル売り反応が広がった。その後はリスク選好的な円売り圧力がみられ、ドル円は159円台後半から160円台乗せへと反発。一方で、ユーロドルやポンドドルは初動反応のドル売り圧力が残り、1.16台前半、1.34台後半へとそれぞれ買われた。ドル円が160円台前半で揉み合うなかで、ユーロ円は186円手前へ、ポンド円は215円台前半へと上昇。ただ、足元ではユーロ買い・ポンド売りのフローも入っており、ポンドは対ドルや対円でも頭打ちとなっている。



欧州株は大幅高で取引を開始も、次第に上げ幅を縮小している。英FT指数はほぼ上げを解消する動きとなっている。原油安が英BPやシェルなどの大型石油株の下落につながっている。



USD/JPY 160.09

EUR/USD 1.1613 GBP/USD 1.3432

EUR/JPY 185.92 GBP/JPY 215.03

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