16日(火)は、各地で貴重な梅雨の晴れ間となるでしょう。週後半は雨の降る所が多くなりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■広い範囲で日差しが届く にわか雨は？

16日(火)は高気圧に覆われて、北海道から九州北部の広い範囲で晴れる予想です。今週後半は梅雨空が予想されるため、貴重な晴れ間となるでしょう。

16日(火)は東北から中国地方の平野部では、にわか雨の可能性も低いです。梅雨の時期としては湿度がそれほど高くないので、絶好の洗濯日和となりそうです。

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北海道と青森では昼頃から所々で雨が降るでしょう。午後は九州北部や四国、紀伊半島でも雨の降る所がありそうです。

■南西諸島は梅雨末期の大雨に 16日は九州南部・奄美も大雨

沖縄本島は梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。

沖縄本島では15日(月)夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。その後も16日(火)の午前にかけて、激しい雨の降る所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

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奄美地方に停滞している梅雨前線は、16日(火)にかけて種子島・屋久島地方まで北上する予想です。16日(火)は鹿児島県で非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

■関東は気温乱高下 16日は日差し暑く

15日(月)は関東で気温が上がらず、昼間は東京や熊谷などで4月下旬並みの気温となりました。ただ、16日(火)は関東で気温がグッと上がりそうです。最高気温は熊谷で30℃、東京で28℃の予想で、日差しが暑く感じられそうです。

その他、福島や京都、鳥取なども30℃と真夏日になる予想です。

【16日(火)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 25℃（＋3 7月中旬）

仙台 27℃（＋1 7月下旬）

新潟 27℃（ -2 7月上旬）

東京 28℃（＋6 7月上旬）

名古屋 27℃（ -1 6月上旬）

大阪 29℃（＋1 6月下旬）

広島 29℃（±0 7月上旬）

福岡 29℃（ -1 7月上旬）

■週間天気 週後半は天気ぐずつく

17日(水)は早くも天気が下り坂です。西日本では雲が増えて、九州や四国など太平洋側で雨の範囲が広がるでしょう。夜は東海や北陸も雨が降り出す見込みです。

18日(木)以降は梅雨前線が本州の南岸に停滞しそうです。東日本、西日本では曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。まだ梅雨入りしていない北陸や東北も、週後半は梅雨入りとなるかもしれません。

一方、沖縄は今度の土日から晴れる日が増える予想です。沖縄の平年の梅雨明けは6月21日頃で、平年並みの梅雨明けとなりそうです。

■夕方の空で水星を観察できるかも？

最近、日暮れ後の西の空で、明るく輝く金星をご覧になった方はいますか？ひときわ明るいので、「何だろう？」と思った方もいたかもしれません。これをきっかけに空に興味を持ってみてはいかがでしょう。

6月は水星も見つけやすくなる時期です。水星は太陽系の最も内側を公転している惑星のため、見かけの位置が太陽から大きく離れることがなく、見つけやすくなる時期は太陽からの見かけの位置が離れる「最大離角」前後に限られます。

6月16日に水星は東方最大離角となり、この日の前後は日の入り直後の西の低い空で水星が見つけやすくなります。

今回の場合、水星よりも高い位置に木星と金星がとても明るく輝いています。これらの明るい惑星を目印に水星を探してみましょう。

気象予報士 岡田沙也加