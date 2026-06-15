バーガーキング、即完売の食べ放題イベント追加枠を販売決定！ 「やば追加なった流石に買い」「チャンス」
バーガーキング公式X（旧Twitter）は6月15日に投稿を更新。完売が相次いだ「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾の追加枠販売を告知しました。
【画像】バーガーキングの食べ放題の追加枠決定！
4枚のビーフが重なった超大型バーガー「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を19〜25日までの7日間食べ放題で楽しめる内容で、当初の販売分は予約開始直後から完売が相次ぎ、大きな反響を呼んでいました。今回はその追加分として、各地の一部店舗で販売されます。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】バーガーキングの食べ放題の追加枠決定！
4枚肉の超大型バーガー食べ放題、追加枠を販売同アカウントは「明日11:00から『ワンパウンダーチャレンジ2026』第2弾追加枠販売！ 6/19(金)からの7日間、『スモークハウス ザ・ワンパウンダー』が食べたい放題！ 東京・神奈川・埼玉・千葉・静岡・愛知・大阪・兵庫・滋賀・福岡の一部店舗で追加販売！」とつづり、イベントの告知画像を投稿しています。10日に告知された人気イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」第2弾の追加枠です。
「なんてこった！」コメントでは「明日の11時にアラームかけといた」「やば追加なった流石に買い」「チャンスですよ〜」「佐賀には…？」「そろそろ参加したいです……」「なんてこった！」などの声が寄せられています。参加チケットの購入は16日11時より、バーガーキング特設Webサイトにて。気になる人はチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)