◇ナ・リーグ ブルワーズ6−0フィリーズ（2026年6月12日 ミルウォーキー）

ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。1安打に抑え15三振を奪う圧巻投球で準完全試合を達成し、自身初の完封勝利を挙げた。

初回、先頭で両リーグ最多24本塁打を放っているシュワバーを迎えると、2ボール2ストライクからの5球目、外角低めに104・5マイル（約168・1キロ）の直球を投じ空振り三振。大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者が自身のX（旧ツイッター）で104・5マイルは「2008年のピッチトラッキングシステム導入以降、先発投手による最速記録」と紹介した。

ミジオロウスキーはこの回、3者連続三振と抜群の立ち上がりを見せたが、2死からハーパーに対しても104・2マイル（約167・7キロ）、104・1マイル（約167・5キロ）を投じるなど、剛速球を連投。同記者は「彼はトップ16の記録全てを占めている」とも記し、先発投手の最速記録上位16位までを右腕が独占しているとも紹介した。

立ち上がりから圧巻の投球を見せると、許した安打は4回にシュワバーに浴びた中前打のみ。この回、1死からハーパーをニゴロ併殺に仕留め、ピンチの芽を摘んだ。9回まで1人で投げ抜き、奪った三振は自己最多の15で無四球。打者27人で試合を締め、95球と「マダックス」での準完全試合を達成した。

9回2死もクロフォードを103・1マイル（約165・9キロ）直球で空振り三振に仕留め、ゲームセットを迎えると両拳を突き上げ、大喜び。本拠ファンもスタンディングオベーションで快投を称えた。

自身初の完封勝利で8勝目を挙げ、防御率は試合前の1・50から1・34まで良化。堂々の両リーグトップの成績をキープした。

ミジオロウスキーはクラウダー大から22年ドラフト2巡目（全体63位）でブルワーズ入団。昨年、メジャーデビューを果たし1年目は15試合で5勝3敗、防御率4・36。2メートル1の長身を武器に剛速球を繰り出す“怪物右腕”として知られている。

初のサイ・ヤング賞を狙うドジャース・大谷翔平にとって最大のライバルとなりそうだ。